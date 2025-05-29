Простое упражнение для здоровья сердца и наращивания мышц для людей 60+

Какое упражнение должны выполнять люди 60+

По словам экспертов - подниматься по лестнице вместо лифта - это идеальное решение.

Подъем по лестнице - это отличное упражнение, которое обеспечивает высокоэффективную тренировку для тех, кто стремится улучшить свое здоровье. Для пожилых людей это помогает достичь измеримых преимуществ, которые выходят за рамки простой базовой физической формы. Даже подъем лишь на несколько лестничных пролетов является полезным; последовательность всегда перевешивает интенсивность.

Преимущества подъема по лестнице

Подъем по лестнице активирует важные мышцы для повседневных действий, таких как стояние, сидение и ходьба, способствуя долголетию и сохранению активности в пожилом возрасте. Люди, которые регулярно поднимаются по лестнице, имеют более сильное сердце и тело, с более низкими показателями немощности.

Подъем по лестнице улучшает проприоцепцию, снижая риск падений, а также укрепляет кости, потенциально снижая риск остеопороза. Подъем по лестнице всего в течение трех-пяти минут ежедневно может улучшить сердечно-сосудистую форму за несколько недель, сжигая примерно 8-10 калорий в минуту.

Эксперты рекомендуют начинать с одного лестничного пролета ежедневно, используя поручень для равновесия, нося поддерживающую обувь и обращая внимание на осанку.

Если лестница недоступна, предлагается воспроизвести движение, используя дома крепкий невысокий стул-подставку.