"Простая" 1 копейка может стоить 40 тысяч. Как выглядит ценная монета (фото)

Некоторые украинские монеты, уже вышедшие из обращения, но все еще покрывающиеся пылью в копилках и кошельках, могут оказаться очень ценными. Иногда даже одна копейка, которая на первый взгляд покажется обычной, может стоить десятки тысяч гривен.
Как выглядит ценная монета и в чем ее особенность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity.
Несколько дней назад пользователь из Ивано-Франковска разместил на аукционе интересную монетку, которая кажется простой только на первый взгляд. Мужчина решил продать 1 копейку, которую чеканили в 1992 году.
Вся "фишка" монеты в ее редком дефекте. Такая 1 копейка по каталогу нумизматов классифицируется как "1.35АА". Этот код определяет ценность монеты.
Дело в том, что некоторые монеты чеканили с дефектами, как и эту. Поэтому на ней вы можете заметить маленькие ягодки, хотя обычно они гораздо больше.
Кроме того, рядом с гербом Украины можно заметить так называемые "ступеньки". На верхних листах высечены необычные контуры, которые можно заметить не сразу.
За сколько можно продать 1 копейку в 1992 году (фото: violity.com)
Свой лот владелец оценил почти в 40 тысяч гривен. Минимальная сумма, которую он хочет получить за ценную монету - 37 тысяч 975 гривен. При этом нумизматы могут делать ставки и поднимать цену.
В настоящее время за лотом наблюдают 25 пользователей. Вероятно, монетка все же интересует коллекционеров. Впрочем, делать ставки никто пока не решился.
Раньше мы уже рассказывали, какая украинская купюра может принести вам 30 тысяч гривен.
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