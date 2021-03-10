Прокинувся найвищий вулкан нашого континенту: потоки лави і іскри видно за кілометри
На Камчатці почалося виверження вулкану (фото: Getty Images)
Найпотужніший вулкан Євразії почав вивергатися на Камчатці. Він називається Ключевська сопка.
Відео природного явища показали в сюжеті ТСН.
На кадрах видно, як із кратера вулкана йде дим і викидаються розжарені уламки. Відзначається, що на відео зафіксовано появу нового конусу вулкана.
Ключевська сопка є найвищим активним вулканом у Євразії. Його відносна висота становить 4649 метрів.
До речі, вулкан викидає стільки лави, що це може порушити екологічний баланс місцевих річок, попереджають екологи. Крім того, розпечені потоки загрожують кільком найближчим дорогам.
Останнє виверження сталося в лютому 2021 року.
На Камчатці почав вивергатися найвищий вулкан нашого континенту
Як ми раніше писали, в Гватемалі почалося виверження вулкан Пакая.