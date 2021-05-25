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Прокинувся від болю і лоскоту: у Тернополі тарган заліз у вухо підлітку і повзав там

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Тернопіль, Вівторок 25 травня 2021 13:12
Прокинувся від болю і лоскоту: у Тернополі тарган заліз у вухо підлітку і повзав там Колаж РБК-Україна: У Тернополі тарган заліз у вухо підлітку
Автор: Світлана Мащенко

14-річний підліток у Тернополі постраждав від попадання в його вухо таргана. Комаха залізла в вушну раковину хлопчика і повзала там.

Про це повідомили в Facebook Центру ЕМП Тернопільської області.

Згідно з повідомленням, підліток прокинувся 24 травня о третій годині ночі від болю і лоскоту в правому вусі. Йому викликали "швидку допомогу", адже було абсолютно незрозуміло, що відбувається.

Хлопець навіть прийняв анальгін, щоб зняти біль, а у вухо закапав краплі. Але нічого не допомагало. Медики приїхали, оглянули вухо і побачили... таргана, що повзає там.

"При огляді вушної раковини через вушне дзеркало медики швидкої побачили тіло таргана, який там рухався... З діагнозом чужорідне тіло правої вушної раковини (тарган) юного пацієнта, після наданої медичної допомоги, госпіталізовано в обласну дитячу лікарню", - йдеться в повідомленні.

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