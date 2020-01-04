Прокинулася нація: Ада Роговцева розповіла, хто для неї людина десятиліття

Ада Роговцева розповіла, що для неї головними людьми десятиліття є добровольці-волонтери. Про це заслужена артистка України повідомила в інтерв'ю "Крим.Реалії". Актриса також поділилася, що найбільшою заслугою українців за останні десять років є Майдан.

"Тому що Майдан. Прокинулася нація", - відповіла Роговцева на питання журналіста про найголовніше досягнення українців.

Артистка наголосила, що для неї велика честь знати особисто волонтерів-доьбровольцев.

"Ти знаєш, не можу назвати прізвище. Не хочу, тому що їх багато і мало. А хочу сказати, що головна людина - доброволець-волонтер через рисочку. Леся Українка колись казала: "Неволя ще мерзотніша, коли вона добровільна". Це вона говорила про неволю. А що ж таке свобода? Це велика честь, коли знаєш таких людей, коли вони роблять те, що вони роблять. А мені довелося з ними зустрічатися і стати майже рідними з багатьма. Я знаю, що це таке і як вони відрізняються від іншого народу", - сказала Роговцева.

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Розчаруванням десятиліття Роговцева назвала інертність людей.

"Це інертність людей, коли потреба змін нагальна. І коли вони не те, що не розуміють, є ж розумні серед них, а не хочуть включатися. Не хочуть знати. Не хочуть докопуватися. Не хочуть на повну відчувати. Не прислухаються ні до інтуїції, ні до розуму, ні до свого, ні до "розуму розумних" людей. Це воно для мене гірше і останнім часом постійно", - резюмувала актриса.