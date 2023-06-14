Прошу это учесть: Притула жестко отреагировал на скандал с Алиной Михайловой

Волонтер и шоумен Сергей Притула высказался по поводу скандала, который разгорелся из-за невесты погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алины Михайловой и Тараса Чорновола. Он опубликовал в своих соцсетях архивную фотографию – с Да Винчи и Алиной.

Что сказал Притула по поводу этого скандала – читайте ниже.

Позиция Сергея Притулы

"У меня есть определенные обязательства перед человеком, который отдал свою жизнь за меня и за Украину. Прошу это учесть всем, кто считает, что зловонный рыг может открывать свой грязный рот на девушку, которая спасает жизнь наших воинов", - подчеркнул Притула. .

Фото: facebook.com/serhiyprytula

Из-за чего разгорелся скандал

13 июня в Киеве облили зеленкой, мочой и бросили в помойку экс-нардепа и "регионала" Тараса Чорновола за то, что он в интервью Янине Соколовой назвал невесту погибшего Героя Украины Да Винчи Алину Михайлову "подалигархической ш*арой".

Впоследствии Тарас Чорновол заявил, что на него напали тетушки и они все это делали "на камеру", а от своих слов о военном медике и волонтере Алине Михайловой - отказался.

"Во-первых, невероятно рада, что славные традиции мусорной люстрации живы. Регионалы и предатели должны оглядываться, а не умничать по телевидению. Во-вторых, очень спасибо украинскому народу, что среди нас до сих пор много неравнодушных и принципиальных граждан. Украинцы не прощают предателям, в какие бы цвета те ни перекрасились сегодня. В-третьих, Тарасик, не знаю, где тебе постоянно видятся зеленые шм*ры, но твоему лицу очень подходит зеленка. А языку - ответственность за слова. Думай…те!" – так отреагировала Алина на ситуацию с Чорноволом.

Однако после этого скандала в социальных сетях поднялась волна хейта в адрес Алины. И когда скандал уже начал понемногу утихать, пошла новая волна - теперь уже на Сергея Притулу за то, что он встал на защиту медика и волонтера.

Реакция украинцев на пост Притулы

Под постом появилось немало гневных комментариев, на что он вынужден был ответить: "Ботокотики, я сейчас немного занят, я вас потом забаню".

Так теперь в нашей стране все вопросы будут решаться через помойку? А как насчет правового государства?

Противно от всего этого. Сотни девушек спасают наших воинов, и не позволяют себе или просто не имеют времени обзывать людей. Еще и депутат!

Еще один, просто отпишусь и выброшу Приют из сердца

Грустно разочаровываться в людях, поддерживающих преступления в отношении других граждан Украины.

Делаю выводы. К сожалению, неприятные о Вас, господин Сергей.

Но многие украинцы поддержали как позицию Сергея Притулы, так и Алину Михайлову.