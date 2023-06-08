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Сергей Притула обратился к украинцам после того, как акула съела россиянина (видео)

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Четверг 08 июня 2023 19:27
Сергей Притула обратился к украинцам после того, как акула съела россиянина (видео) Сергей Притула обратился к украинцам (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Сергей Притула обратился к украинцам после распространения видео с пляжа Хургада, где акула на глазах людей съела гражданина России.

Видео со своим обращением волонтер разместил на своем Telegram-канале.

Что сказал Притула

"Там в Хургаде акула съела русского. По этому поводу есть две просьбы. Первая, к президенту: наградить акулу орденом "За заслуги" III степени. А вторая просьба ко всем, кто сейчас видит это обращение: давайте по случаю этого события, скинемся на комплекс БПЛА Shark для бригадной аэроразведки 24-й механизированной бригады Короля Данила. Благодарю вас заранее, акулы рулят", - сказал Сергей Притула.

Ссылка на банку здесь.

Что известно об инциденте в Хургаде

По данным некоторых российских СМИ, 23-летний Владимир Попов из подмосковной Балашихи был в Египте вместе с отцом (или – скрывался от мобилизации, как пишут некоторые источники). Соседка россиян рассказала, что они приехали целой семьей и купили квартиру в жилом комплексе.

Он решил искупаться на пляже Dream Beach в Хургаде в запретное время и стал жертвой акулы – на глазах у людей.

Отдыхающие на видео сняли, как акула сначала кусала мужчину, а затем его проглотила, комментируя такими словами: "Вон она его остатки доедает".

Видео события можно посмотреть здесь. Осторожно, 18+.

Напомним, ранее мы писали о том, что объявлен срочный сбор на прицел для нацгвардейцев.

А также рассказывали о том, как спасают людей и животных в Херсоне.

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