Прощена неділя: ця молитва про прощення гріхів принесе удачу

Прощена неділя у 2020 році – важлива подія в християнському світі. В цей день потрібно просити прощення у всіх, кого ми скривдили. Але в першу чергу потрібно попросити вибачення у Бога. У християнстві вважається, що в Великий піст, який настане з 2 березня, потрібно входити "очищеними". Якщо не попросити прощення у Бога, він перестане сприяти цілям людини.

У цей день найголовніше, насправді хотіти отримати від Всевишнього поблажливість благодаті у вигляді прощення гріхів. Господь Бог прощає всіх і відпускає гріхи їм, але тільки тим, хто показує йому своє щире бажання отримати прощення, всепоглинаючу віру і відсутність лихих помислів. Важливо, що попросивши прощення, людина може знайти сильну підтримку з боку Бога.

Сильна молитва покаяння і прощення

В руці Твого превеликого милосердя, о Боже мій, вручаю душу і тіло моє, почуття і слова мої, мої справи й все тіло, і рух душі моєї. Вхід та вихід мій, віру і проживання моє, перебіг і кінець мого життя, день і годину подиху мого, кончину мою, заспокоєння душі й тіла мого. Ти ж, о Премилосерде Боже, всього світу гріхами нездоланна Благосте, незлобивий Господи, мене, більше всіх людей грішнішого, прийми в руці захищення Твого й збав від всякого зла, очисть безліч беззаконь моїх, подай виправлення злому й окаянному мою житію і від прийдешніх гріхопадінь лютих завжди захищай мене, та ні в чому ж, коли гнівлю Твоє Людинолюбство, покривай неміч мою від бісів, пристрастей і злих людей Ворогам видимим і невидимим заборони, веди мене спасенним шляхом, доведи до Тебе, мого пристановища і бажань моїх краю. Даруй мені християнську кончину, не ганебну, мирну, від повітряних духів злоби захисти, на Страшному Твоєму Суді милостивому рабу Твоєму буди й причти мене до правиці благословенних Твоїх вівць, та з ними Тебе, Творця мого славлю на віки. Амінь.

Нагадаємо, що раніше ми публікували православний календар на березень 2020.

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