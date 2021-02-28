Православний календар на березень 2021: повний перелік важливих дат

У березні 2021 року у православних буде кілька важливих дат. 14 березня – Прощена неділя, а 15 березня – починається Великий піст, який закінчиться 1 травня. Також в березні буде дві батьківські суботи.

Які пам'ятні дати відзначатимуть християни в березні 2021 року – читайте в матеріалі Lite.

1 березня 2021 року - Святого Макарія митрополита Московського і Коломенського.

2 березня 2021 року - Великомученика Феодора Тирона, Священномученика Ермогена, патріарха Московського, чудотворця.

3 березня 2021 року - Святого Лева, папи Римського, Преподобного Косми Яхромского.

4 березня 2021 року - Преподобного Євгенія та Макарія сповідників, пресвітерів Антіохійських. Апостолів Архипа та Филимона і мучениці рівноапостольної Апфії.

5 березня 2021 року - Благовірного князя Ярослава Мудрого.

6 березня 2021 року - Козельщинської ікони Божої Матері.

6 березня 2021 року - Вселенська м'ясопусна, поминальна, батьківська субота.

7 березня 2021 року - Тиждень про страшний суд (м'ясопусний)

З 8 по 14 березня 2021 року - Масляна (сирна седмиця). Суцільна седмиця, без м'яса.

З 8 по 14 березня Масляна

8 березня 2021 року - Священномученика Полікарпа, єпископа Смиренского. Преподобного Полікарпа Брянського.

9 березня 2021 року - Перше і друге знайдення глави Іоанна Предтечі.

10 березня 2021 року - Святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського, Священномученика Олександра пресвітера, преподобномучениці Мстислави.

11 березня 2021 року - Святителя Порфирія, архієпископа.

12 березня 2021 року - Преподобного Прокопія Декаполита, сповідника.

13 березня 2021 року - Преподобного Василя, сповідника.

14 березня 2021 року - Прощена неділя (останній день Масляної).

14 березня 2021 року - Заговини на Великий піст у 2021 році. Сиропусний тиждень.

14 березня 2021 року - День пам'яті преподобної мучениці Євдокії та мучеників Нестора і Тривімія.

З 15 березня по 1 травня 2021 року - Великий піст у 2021 році.

15 березня розпочинається Великий піст

15 березня 2021 року - Чистий понеділок, початок Великого посту.

16 березня 2021 року - Volokolamskoj ікони Божої Матері.

17 березня 2021 року - День пам'яті благовірного князя Даниїла Московського.

19 березня 2021 року - Знайдення Чесного Хреста і цвяхів святої цариці Оленою у Єрусалимі.

19 березня 2021 року - Святкування ікон Божої Матері Ченстоховської, Шестаківської та "Благодатне небо". Католики в цей день відзначають День Святого Йосипа.

20 березня 2021 року - Ікони Божої Матері "Споручниця грішних".

21 березня 2021 року - неділя 1-ша Великого посту, Урочистість Православ'я.

21 березня 2021 року - Преподобного Феофілакта сповідника, єпископа Нікомидійського.

22 березня 2021 року - Свято 40 мучеників Севастійських.

22 березня 2021 року - Починається 2-я седмиця Великого посту.

23 березня 2021 року - Мучеників Кондрата Нікомидійського, Саторина, Руфіна та інших.

24 березня 2021 року - Святителя Євфимія, архієпископа Новгородського, чудотворця. Католики відзначають в цей день Різдво Святого Івана Хрестителя і Благовіщення Діви Марії.

25 березня 2021 року - Преподобного Феофана, сповідника.

26 березня 2021 року - Молдавської ікони Божої Матері.

27 березня 2021 року - Батьківська Субота. Поминання покійних.

27 березня 2021 року - Святкування Феодорівської-Комстромской ікони Божої Матері.

28 березня 2021 року - Тиждень святого Григорія Палами, 2-я тиждень Великого посту. Вхід Господній в Єрусалим.

28 березня 2021 року - Священномученика Олексія пресвітера.

29 березня 2021 року - Починається 3-я седмиця Великого посту.

29 березня 2021 року - Преподобного Христодула Патмосського чудотворця.

30 березня 2021 року - День пам'яті преподобного Олексія, чоловіка Божого.

31 березня 2021 року - Святого Кирила, архієпископа Єрусалимського.