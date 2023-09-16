Прорвался в Мариуполь, чтобы спасти бабушку: новая история в музее "Голоса мирных"

Василий Челпан смог попасть в Мариуполь в середине марта 2022 года. Ехал туда прежде всего за своей бабушкой, но мимоходом помог сохранить жизнь другим людям.

Начало полномасштабной войны Василий с женой и многомесячным ребёнком встретил в Киеве. В Мариуполе у него много близких, в том числе и самый родной человек — бабушка. Связь прервалась 2 марта, и мужчина сразу стал думать, как ему туда попасть.

"Это был мой долг, долг. Бабушка меня растила с 3 лет. Она отдала мне всю жизнь и я не мог иначе", - признается Василий.

Способ нашелся: знакомый искал человека, который бы привез гуманитарную помощь из Львова в Мариуполь. Василий согласился. Вспоминает, что едва сдерживался на вражеских блокпостах, чтобы не сказать лишнего.

В Мариуполе Василий сначала разгрузил гуманитарную помощь и передал ее людям. Лишь после этого вместе с братом отправился к бабушке. Нашел ее в подвале дома и повез в более безопасное место.

"В машине нас было трое. Нас остановил мужчина лет 50. Попросил подвести. А вместе с ним — 5 детей и 7 взрослых. Он плакал и просил забрать хотя бы детей. Мы посадили в машину их и одну женщину, маму, чтобы с ними хотя бы кто свой был. Высадили их возле одного из пансионатов", — рассказывает Василий.

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