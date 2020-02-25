ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пророцтво про коронавірус знайшли в книзі 1981 року: неймовірна правда чи банальний фейк?

STYLERЖиття    25.02.2020 - 20:02
Пророцтво про коронавірус знайшли в книзі 1981 року: неймовірна правда чи банальний фейк?
Фантаст Дін Кунц нібито писав про коронавірус ще в 1981 році (колаж РБК-Україна)

Фантаст Дін Кунц нібито передбачав спалах коронавірусу у своїй книзі 1981 року

Коронавірус 2020 не дає спокою жителям різних країн. І ось вже кілька днів ЗМІ і люди зі всього світу дуже стурбовані "пророцтвом" книги відомого американського автора-фантаста Діна Кунца, написаної майже півстоліття тому. Кажуть, що той у своїй книзі нібито передбачив спалах китайського коронавіруса.

Деякі поціновувачі творчості письменника з гострим зором нещодавно почали вказувати на уривок з його книги 1981 року "Очі пітьми", в якій йдеться про вірус під назвою "Ухань-400".

Може здатися, що це досить переконлива причина повірити в теорію передбачення, проте якщо вивчити текст книги більш детально, то все виявиться не так просто. Styler вирішив розібратися: чи дійсно Дін Кунц володів якимись екстрасенсорними здібностями?

Пророцтво про коронавірус знайшли в книзі 1981 року: неймовірна правда чи банальний фейк?

Дін Кунц і його книга з "пророцтвом" коронавіруса (скрін відео)

Питання: Дійсно Дін Кунц передбачив поточний спалах COVID-19 у своїй книзі 1981 року "Очі пітьми"?

Відповідь: Це правда. Вірус у книзі фантаста виник в Ухані. Але на цьому схожість закінчується. Адже в оригінальній версії його книги біозброя "Ухань-400" навіть не була названа вірусом.

В оригінальній книзі 1981 року вірус має назву "Горки-400". І названий він на честь міста, в якому був створений. Лише через деякий час при зміні видавця в 1996 році, автор змінив у книзі походження вірусу на місто Ухань і назвав його "Ухань-400".

Вірус у романі Кунца був створений в лабораторії, але в реальності немає ніяких вагомих доказів того, що штам коронавіруса COVID-19 створений людиною. Співробітники Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що він передався людині на ринку живих тварин в Ухані від якогось "товару".

Саме це і приводить до третьої відмінності між вірусами. У книзі "Ухань-400" передавався тільки між людьми і "жодна інша жива істота не могла стати його носієм". Проте в реальності коронавірусом можуть хворіти й інші теплокровні тварини.

Вірус з книги також не має можливості вижити поза тілом носія довше хвилини. Однак дослідження показали, що коронавірус має тривалість життя за межами тіла людини "в діапазоні трьох годин".

Пророцтво про коронавірус знайшли в книзі 1981 року: неймовірна правда чи банальний фейк?Пророцтво про коронавірус знайшли в книзі 1981 року: неймовірна правда чи банальний фейк?

"Пророцтво" коронавіруса в книзі Діна Кунца "Очі пітьми" 1981 року (скрін)

Останній удар проти теорії цього "пророцтва" полягає в тому, що рівень смертності вірусу в книзі становить майже 100%. Згідно з даними звіту ВООЗ щодо ситуації на 24 лютого, рівень смертності від штаму COVID-19 набагато нижче: він становить трохи понад три відсотки.

Таким чином, схожість вірусів починається і закінчується тільки містом їх появи, і то виключно в сучасному виданні книги фантаста.

Нагадаємо, на території Європи коронавірус зафіксували в 11 країнах - в Італії, Австрії, Німеччини, Франції, Великобританії, Росії, Іспанії, Хорватії, Бельгії, Фінляндії і Швеції.

В Швейцарії підтвердили перший випадок зараження коронавіруса Прилетіла з Італії: українка поскаржилася, що в "Борисполі" ні у кого не перевірили температуру
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся