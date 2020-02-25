Пророцтво про коронавірус знайшли в книзі 1981 року: неймовірна правда чи банальний фейк?

Фантаст Дін Кунц нібито писав про коронавірус ще в 1981 році (колаж РБК-Україна)

Фантаст Дін Кунц нібито передбачав спалах коронавірусу у своїй книзі 1981 року

Коронавірус 2020 не дає спокою жителям різних країн. І ось вже кілька днів ЗМІ і люди зі всього світу дуже стурбовані "пророцтвом" книги відомого американського автора-фантаста Діна Кунца, написаної майже півстоліття тому. Кажуть, що той у своїй книзі нібито передбачив спалах китайського коронавіруса.

Деякі поціновувачі творчості письменника з гострим зором нещодавно почали вказувати на уривок з його книги 1981 року "Очі пітьми", в якій йдеться про вірус під назвою "Ухань-400".

Може здатися, що це досить переконлива причина повірити в теорію передбачення, проте якщо вивчити текст книги більш детально, то все виявиться не так просто. Styler вирішив розібратися: чи дійсно Дін Кунц володів якимись екстрасенсорними здібностями?

Дін Кунц і його книга з "пророцтвом" коронавіруса (скрін відео)

Питання: Дійсно Дін Кунц передбачив поточний спалах COVID-19 у своїй книзі 1981 року "Очі пітьми"?

Відповідь: Це правда. Вірус у книзі фантаста виник в Ухані. Але на цьому схожість закінчується. Адже в оригінальній версії його книги біозброя "Ухань-400" навіть не була названа вірусом.

В оригінальній книзі 1981 року вірус має назву "Горки-400". І названий він на честь міста, в якому був створений. Лише через деякий час при зміні видавця в 1996 році, автор змінив у книзі походження вірусу на місто Ухань і назвав його "Ухань-400".

Вірус у романі Кунца був створений в лабораторії, але в реальності немає ніяких вагомих доказів того, що штам коронавіруса COVID-19 створений людиною. Співробітники Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що він передався людині на ринку живих тварин в Ухані від якогось "товару".

Саме це і приводить до третьої відмінності між вірусами. У книзі "Ухань-400" передавався тільки між людьми і "жодна інша жива істота не могла стати його носієм". Проте в реальності коронавірусом можуть хворіти й інші теплокровні тварини.

Вірус з книги також не має можливості вижити поза тілом носія довше хвилини. Однак дослідження показали, що коронавірус має тривалість життя за межами тіла людини "в діапазоні трьох годин".

"Пророцтво" коронавіруса в книзі Діна Кунца "Очі пітьми" 1981 року (скрін)

Останній удар проти теорії цього "пророцтва" полягає в тому, що рівень смертності вірусу в книзі становить майже 100%. Згідно з даними звіту ВООЗ щодо ситуації на 24 лютого, рівень смертності від штаму COVID-19 набагато нижче: він становить трохи понад три відсотки.

Таким чином, схожість вірусів починається і закінчується тільки містом їх появи, і то виключно в сучасному виданні книги фантаста.

Нагадаємо, на території Європи коронавірус зафіксували в 11 країнах - в Італії, Австрії, Німеччини, Франції, Великобританії, Росії, Іспанії, Хорватії, Бельгії, Фінляндії і Швеції.