Не пропустите это уникальное событие! К нам летит комета Нисимура

Комета Нисимура - что о ней известно

Точный размер этой кометы неизвестен, ее обнаружили всего месяц назад. Однако о ней есть некоторые данные, так как это одна из самых загадочных и редких комет, которая приближается к Земле раз в 437 лет.

Все остальное время эта комета находится в замерзшей окраине солнечной системы. В предыдущий раз эта комета пролетала так близко к Солнцу и Земле в 1568 году, и в следующий раз ее стоит ждать в гости только в 2460 году.

Имя этой комете дали в честь японского астронома-любителя Хидео Нисимуры, который обнаружил ее 11 августа впервые.

По словам астрофизика Парижской обсерватории Николя Бивера, кометы крайне редко становятся видимыми так близко и так быстро после открытия.

"Большинство из них обнаруживается через месяцы, даже годы до того, как они проходят ближе всего к Солнцу", - цитирует Бивера Phys.org.

Рабочее название кометы Нисимура - С/2023 З1. У нее хвост зеленоватый, так как содержит, по словам Бивера, "больше газа, чем пыли".

Когда комета Нисимура приблизится к Земле

Как утверждают наблюдатели, комета пройдет ближе всего к Солнцу 17 сентября. Она будет находиться на расстоянии 33 млн километров от Солнца, что составляет менее четверти расстояния между Землей и Солнцем.

А затем комета абсолютно безопасно пройдет мимо Земли на расстоянии 125 млн километров.

Наблюдать за движением кометы нужно будет 16 и 17 сентября. Ее хорошо будет видно в Северном полушарии. Необходимо лишь запастись биноклем.

"Лучше всего смотреть на небо перед восходом солнца, в северо-восточном направлении слева от Венеры, на чистом небе, свободном от загрязнений", - рекомендует астрофизик.

Он добавил, что есть шанс, что комету можно будет увидеть и без бинокля, невооруженным глазом.

Что такое комета

Комета - это небесное тело из камня и льда, которое обращается вокруг Солнца по эллиптическим орбитам. Когда они приближаются на максимально близкое расстояние к Солнцу, их ледяное ядро испаряется, образуя хвост из пыли и газа. Свет Солнца отражается от хвоста и делая кометы видными с Земли.

Кстати, кометы - самые древние и загадочные объекты в космосе, которые считались предвестниками судьбы или посланиями богов.