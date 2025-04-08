Медики предупреждают: вот какие приемы еды нельзя пропускать никогда
Пренебрежение завтраком и ужином может серьезно навредить здоровью - от проблем с сердцем до нарушения обмена веществ. Как эти приемы пищи влияют на здоровье?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу врача Нины Чандрасекаран, которая специализируется на легочной и интенсивной медицине.
Что важно знать
По словам врача, пропуск завтрака сам по себе связан с ожирением, гипертонией, отосклерозом и нарушением чувствительности к инсулину. Причина этого заключается в том, что высокий уровень адреналина наблюдается именно утром. Если совместить это с отсутствием пищи, потреблением калорий, то тело начинает выбрасывать все больше и больше адреналина, который является симпатическим гормоном.
А он в свою очередь заставляет сердце работать быстрее, что заставляет тело вырабатывать дополнительные радикалы, которые могут привести к укреплению артерий.
Меньшее количество пищи в течение дня может привести к усилению голода ночью, что часто приводит к потреблению больших порций позже. Это привычка в конечном итоге может способствовать ожирению.
Исследование показало, что пропуск завтрака связан с повышенным риском заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а также смерти от всех причин. Были пересмотрены данные о связи между пропуском завтрака и потенциальным риском сердечно-сосудистой заболеваемости и смерти по разным причинам.
Величина связи была разной в разных исследованиях, но в целом люди, которые пропускают завтрак, могут иметь больший риск негативных последствий для здоровья по сравнению с людьми, которые регулярно завтракают.
Люди, которые регулярно пропускают завтрак, примерно на 21% чаще страдают от сердечно-сосудистых заболеваний.
К чему еще приводит пропуск еды
Нарушение обмена веществ
Организм начинает работать в режиме экономии, замедляет метаболизм, что может способствовать набору веса.
Снижение уровня энергии и концентрации
Без регулярного поступления питательных веществ мозг и тело работают хуже. Также это часто приводит к сильному голоду и перееданию, особенно вредной пищи.
Проблемы с уровнем сахара в крови
Скачки глюкозы могут вызвать слабость, головокружение, раздражительность и даже потерю сознания в некоторых случаях.
@neenziemd Things they don’t tell you pt 418 Skipping breakfast and dinner can lead to heart attack #breakfast #dinner #eating #eat #heart original sound - Neenz
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