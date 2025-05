"Предлагали бешеные деньги". Данилко рассказал о попытках втянуть его в российскую пропаганду

Артист ответил, звали ли его выступать в Россию после полномасштабного вторжения и что могло бы заставить его согласиться. Заявление было однозначным: такого никогда не произойдет. И россияне это знают.

"Они не приглашали меня сольно, потому что понимали, что я откажусь", - сказал он.

Данилко вспомнил, как его раньше "прорабатывало" российское телевидение. Теперь он четко понимает, с какой целью ему предлагали участие в их проектах. Подобные попытки, по его словам, были и у Лаймы Вайкуле.

"Так же они меня "все полюбили" и "так соскучились". Они предлагали мне бешеные деньги за участие. Я сказал: "Нет". И уже прокручивая эту историю, я понял: они хотели меня записать, чтобы после вторжения потом показать. Мол, смотрите "Даже наша звездочка сбежала от...", - пояснил он.

Данилко и его коллега Инна Белоконь (фото: instagram.com/v_serduchka)

Андрей также вспомнил, как российская пропаганда отработала по его конкурсной песне "Dancing Lasha Tumbai" на "Евровидение".

"Такое было и в 2007 году, как навязали с этой "Рашей гудбай". Вот так действует пропаганда. Люди об этом не задумывались, а они так это все втулили в голову людям, что все верили", - рассказал он.



Что известно о скандале с песней Данилко

Конкурсная композиция, которая принесла Верке Сердючке признание и славу на европейской арене, стала костью в горле для россиян.

В тексте присутствуют слова, которые на слух могут восприниматься как "I want you see - Russia goodbye!" ("Хочу, чтобы ты увидел - прощай, Россия). Некоторая часть российской аудитории негативно восприняла эти строки.

Данилко тогда опроверг их предположения. Однако уже после полномасштабного вторжения начал действительно петь "Раша, гудбай".