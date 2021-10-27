RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зниклу вночі в піжамі 19-річну львів'янку Настю знайшли мертвою: перші подробиці

Автор: Світлана Мащенко

У Львові знайшли мертвою зниклу напередодні Анастасію Стахів. 19-річна студентка вийшла з дому в піжамі серед ночі 27 жовтня і не повернулася.

Що відомо про трагедію - читайте в матеріалі Styler нижче.

Про загибель дівчини повідомили в Facebook волонтерської організації Sarva. Пошуковики розшукували Настю з минулої ночі. Було відомо, що вона близько 2:00 вийшла зі свого дому по вулиці Глибокій.

На ній була вдягнена світло-сіра піжама, світло-рожева куртка, а також бежеві кросівки. Дівчина носить окуляри.

Про її зникнення у поліцію повідомили батьки, після чого Львівське районне управління №2 оголосило Анастасію Олегівну Стахів у розшук.

А близько пообіді з'явилася інформація, що Настю знайшли мертвою.

Фото: Анастасія Стахів (facebook.com/MVS.LVIV)

Що відомо про загибель Анастасії Стахів

За даними видання Zaxid.net, тіло дівчини знайшли у воді на Піскових (Алтайських) озерах, приблизно за 1,7 км від її будинку. Наразі поліція підтвердила знахідку тіла, але особу загиблої ще ідентифікують.

До того ж повідомляється, що вдома дівчина залишила передсмертну записку, в якій написала, що має намір вкоротити собі віку.

Настя була студенткою Львівської політехніки, навчалася на спеціальності "Архітектура та містобудування".

Раніше ми писали, що зниклу в Дніпрі жінку знайшли мертвою в полі з соняшниками.

Читайте РБК-Україна в Google News
преступления