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Ось що може статися з вашим організмом, якщо їсти огірки кожен день

Автор: Світлана Мащенко

Огірки - дуже корисний низькокалорійний овоч, щоденне вживання якого може зміцнити здоров'я. Особливо корисні огірки для нирок, адже вони містять багато води.

Про користь овоча розповіла доктор з США Люсія Гарсія, пише Quora.

У чому користь огірків?

За словами медика, огірок може очистити нирки, допомогти ниркам позбутися від токсинів і зменшити навантаження на них. Регулярне вживання огірків дуже корисно для здоров'я цього органу.

Огірки - це овочі з найвищим вмістом води. Так, огірок середнього розміру буде важити близько 200 грамів і містити близько 190 грамів води.

Крім того, огірок також містить мінерали, такі як калій, кальцій, магній, залізо, цинк і селен, які дуже багаті мікроелементами.

Як вживання огірків діє на нирки

Як правило, після вживання огірків вода в огірках може потрапити в нирки протягом півгодини. Ця вода, багата мінералами, може ефективно поліпшити здоров'я нирок і запобігти різним захворюванням органу.

Вода, багата різними мікроелементами, також розбавить концентрацію сечі і прискорить виведення сечі, що може не тільки запобігти утворенню каменів в нирках, але і знизити навантаження на нирки.

При цьому огірки - низькокалорійні. Огірок середнього розміру містить всього 30 калорій, що звичайно ж не зашкодить, а тільки допоможе вашій фігурі.

Раніше лікар розповіла також, що огірки краще їсти з шкіркою, а не очищати, як це робить багато хто.

Також медик повідомила, що буде якщо випивати щоранку по склянці води.

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