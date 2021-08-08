Ось що станеться з вашим організмом, якщо на місяць відмовитися від "молочки"

Травлення стабілізується

За низкою даних близько 65% населення планети має труднощі із засвоєнням молочних продуктів. Це пов'язано з вмістом в молоці тварин вуглеводу лактози і білка казеїну. Вони можуть провокувати здуття, розлад і так далі. Відповідно, після відмови від "молочки", таких проблем у вас не буде.

Стан шкіри покращиться

У тваринному молоці містяться гормони - прогестерон і естрогени, які можуть впливати на гормональний фон людини, викликаючи проблеми зі шкірою. Після відмови від молочних продуктів, у вас можуть зникнути акне, почервоніння, висипання. Якщо є такі проблеми, як псоріаз і екзема, їх прояви можуть зменшитися.

Стабілізується настрій і покращиться загальне самовідчуття

Тут справа знову в гормонах (чим жирніше продукт, тим їх більше). Вони можуть впливати на хімічні процеси і викликати перепади настрою.

Згідно деяких досліджень, відмова від "молочки" може зменшити прояви деяких хронічних хвороб. Якщо ви схильні до простудних захворювань або хворієте прямо зараз, спробуйте виключити з раціону молочні продукти хоча б на кілька днів - ви відразу помітите різницю.

Ви можете схуднути

Відмова від ситних молочних продуктів - чізкейків, піци з сиром і так далі - допоможе скинути вагу. А відсутність "тяжкості" в животі допоможе вам відчувати себе більш енергійно.

До відмови від "молочки" потрібно підготуватися

Ретельно продумайте свій раціон так, щоб отримувати в достатній кількості вітаміни D і В12, білок і кальцій.

Можливо, перед прийняттям цього рішення вам потрібно буде проконсультуватися з кваліфікованим лікарем.

І найголовніше - обов'язково прислухайтеся до сигналів свого організму, він - головний експерт в цьому питанні.