Ось що трапиться з вами, якщо їсти багато м'яса і яєць

Включення достатньої кількості білка в ваш раціон може допомогти вам зробити м'язи сильніше, вас стрункіше, приборкати відчуття голоду, прискорити відновлення після тренування і отримати інші переваги. Але є і недоліки в тому, якщо їсти багато м'яса, риби, яєць, бобових та інших продуктів, багатих білком.

Що станеться з тілом, якщо їсти багато білка, пише Eatthis .

Скільки потрібно білка для здорової людини

За даними клініки Майо, дуже активні люди повинні споживати від 1,2 до 2 грамів білка на кілограм ваги тіла.

Нежирне м'ясо, птиця і морепродукти є популярними прикладами продуктів, що містять хороше джерело білка. Сюди ж можна віднести яйця, бобові, сир.

Якщо ви будете вживати занадто багато білка, з вами може трапитися наступне (як погане, так і хороше)

Ви будете виглядати і відчувати себе "роздутим"

Здуття живота може статися з різних причин, наприклад, через занадто швидкий прийом їжі, продукти, що викликають газоутворення, або навіть пиття через соломинку.

Але і дієта, що включає занадто багато білка, також може грати роль. Це трапляється, коли білковою їжею замінюють клітковину, від чого можуть бути запори.

Ви будете відчувати ситість частіше

Білок відмінно підходить для схуднення, зберігаючи відчуття ситості довше. Коли ви скорочуєте вуглеводи і жири і їсте більше білка, ваше почуття голоду знижується.

Це може бути дуже корисним для схуднення, оскільки голод часто призводить до вибору поганої, калорійної їжі та переїдання.

Але можна і набрати вагу

Білок не є винятком і може призвести до збільшення ваги, якщо ви з'їсте його занадто багато.

Якщо ви не тренуєтеся регулярно і не потребуєте додаткового білка для росту м'язів, зайвий білок не допоможе збільшити ваші м'язи, але може "піти в жир".

Поганий запах з рота

Якщо ви повністю виключите вуглеводи або включите їх в свій раціон тільки в невеликій кількості, може початися кетоз (вуглеводне голодування клітин).

Якщо це станеться, з рота може виходити дивний запах ацетону.

Мозок не буде таким гострим

Якщо ви не даєте своєму тілу достатньо вуглеводів, це призводить до нездатності зосередитися і може викликати туман в голові. Балансуйте свою дієту фруктами та овочами.

Ви можете пошкодити нирки

Нирки переробляють азот з білкових амінокислот, і вони будуть перевантажені додатковим навантаженням, що може піддати ризику утворення каменів у нирках і пошкодження нирок.

Ви можете частіше хворіти

Якщо ви отримуєте занадто багато білка, ви, ймовірно, не їсте інші продукти, такі як фрукти, овочі та цільнозернові продукти, які містять потужні антиоксиданти та протизапальні сполуки, які допомагають захистити вашу імунну систему та боротися з хворобами.

Ви можете швидко скинути кілька кілограмів

Дієта з високим вмістом білка може значно скоротити вуглеводи, і ви відразу втратите вагу води.

Але майте на увазі, що якщо ви не скорочуєте калорії, вага не залежить від ваги жиру і повернеться, як тільки ви знову почнете додавати вуглеводи.