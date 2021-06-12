Ось що станеться з організмом, якщо відмовитися від вживання яєць

Ви не будете відчувати ситість

При відмові від яєць скорочуються калорії в раціоні, при цьому ви будете відчувати більший голод. Адже яйця багаті білком, що сприяє почуттю ситості.

Брак поживних речовин

Якщо ви виключаєте яйця зі свого раціону, ви також можете втратити деякі важливі поживні речовини. Справа в тому, що величезна частина з них міститься в яєчних жовтках. Яйця багаті вітамінами A, D, E і K, а також корисними для серця жирними кислотами омега-3.

Втрата м'язів

Виключення з раціону такого джерела білка, як яйця, може знизити ефективність тренувань. Яйця містять лейцин, амінокислоту, важливу для синтезу м'язової маси, яка скорочується з віком.

Холестерин може залишитися на колишньому рівні

Хоча яйця є джерелом холестерину, відмова від них може не вплинути на ваш рівень. Справа в тому, що лише 20% холестерину ми отримуємо з їжею, інші 80% виробляє наша печінка.