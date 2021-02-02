Ось що станеться з організмом, якщо щодня снідати вівсянкою

Вівсяна каша - дуже корисний і поживний продукт, який може дати заряд бадьорості на цілий день. Вона багата клітковиною і білком (20% денної норми), містить важливі вітаміни, мінерали та антиоксиданти.

Хорватська блогерка Івона Павичич зважилася на експеримент. Вона снідала вівсянкою кожен день протягом двох місяців і ось до яких висновків прийшла, пише championat.com

Зменшилася тяга до солодкого

До початку експерименту Івона вважала себе любителькою десертів, починаючи ранок з чогось солоденького, і протягом дня не відмовляла собі в цьому. Але солодощі давали тимчасові ефект припливу сил і поліпшення настрою, а в підсумку вироблялася звичка.

Але через 2 місяці сніданків вівсянкою дівчина перестала зловживати солодощами протягом дня.

Яка вівсянка краще?

Каші швидкого приготування, які просто заливають окропом, не найкорисніший варіант для сніданку. Зверніть увагу на склад: така каша містить ароматизатори, підсолоджувачі, сіль і інші добавки.

Віддайте перевагу натуральним пластівцям. Вони повинні бути білого або кремово-жовтого відтінку, без великої кількості темних вкраплень, лушпиння та інших сторонніх домішок. А замість цукру додайте в кашу фрукти, ягоди і корицю.

Вівсянка нормалізує обмін речовин

Вже через кілька тижнів дівчина почала скидати вагу, а через два місяці вона схудла на три кілограми. Звичайно ж експеримент виключав шкідливі продукти протягом всього дня.

Річ у тому, що поснідавши вівсянкою, Івона відчувала себе ситою досить довго, що позбавило її від бажання перекушувати до наступного прийому їжі.

Які корисні речовини містить вівсянка

78 грамів (1/2 склянки) вівсяних пластівців містять:

Марганець: 191% від добової норми;

Фосфор: 41% від добової норми;

Магній: 34% від добової норми;

Мідь: 24% від добової норми;

Залізо: 20% добової норми;

Цинк: 20% добової норми;

Фолієва кислота 11% від добової норми;

Вітамін B1 (тіамін): 39% від добової норми;

Вітамін B5 (пантотенова кислота) 10% від добової норми;

Кальцій, калій, вітамін B6 (піридоксин) і вітаміну В3 (ніацин)

При цьому в такий порції всього 303 калорії.

Споживання вівсянки знизить рівень холестерину

Завдяки вмісту в вівсяних пластівцях бета-глюкану - різновиду розчинної клітковини в організмі відбуваються такі зміни:

знижується рівень ліпопротеїнів низької щільності та загального рівня холестерину,

знижується рівень цукру в крові,

збільшується кількість корисних бактерій у травному тракті.

Вівсянка бореться з запорами

Один експеримент показав, що молоді люди (віком близько 30 років), які вживали вівсяні пластівці протягом 12 тижнів перестали скаржитися на проблеми шлунково-кишкового тракту.

А 59% з них змогли відмовитися від прийому проносних препаратів при регулярному споживанні вівсянки.

Раніше лікарі з'ясували, що улюблений багатьма людьми гарнір виявився смертельно небезпечним.

Крім того, дієтологи назвали оптимальну норму яблук в день, і розповіли, що буде якщо зловживати фруктами.