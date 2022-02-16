ru ua
Ср, 16 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ось що станеться з організмом, якщо кожен день пити кефір

Новость на русском →
Середа 16 лютого 2022 21:20
Ось що станеться з організмом, якщо кожен день пити кефір Чим корисний кефір (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У кефіру є багато цілющих властивостей. Цей смачний і корисний кисломолочний напій - найпопулярніший. Без нього не можна уявити собі дієтичне і дитяче харчування.

Що станеться з організмом, якщо часто пити кефір, повідомляє Ukr.Media.

Зміцнює імунітет

У кефірі багато поживних речовин і сполук. Також завдяки біотину і фолієвої кислоти підтримується імунна система. Тому, якщо ви вживаєте кефір, то ваші клітини повністю захищені.

Також у кефірі дуже багато пробіотиків. Вони допомагають захищати наш організм від бактерій та бореться з кандидозом.

Зміцнює кістки

Зазначимо, якщо кефір зроблений з натурального молока, то в ньому багато кальцію, в якому потребують наші кістки. Також в ньому велика кількість біоактивних речовин, які зупиняють деформацію кісток.

Ось що станеться з організмом, якщо кожен день пити кефірЧим корисний кефір (freepik)

Бореться з онкологічними захворюваннями

Якщо в організмі людини дуже швидко починають рости аномальні клітини, то допомогти може кефір.

Сполуки, які присутні в кефірі, допомагають знищити небезпечні клітини в шлунку. Також напій допомагає знизити зростання ракових клітин грудей на 56%.

Поліпшує травлення

Якщо пити цей напій щодня, то кількість корисних бактерій збільшиться.

До того ж він допомагає швидко відновити мікрофлору кишечника.

Ось що станеться з організмом, якщо кожен день пити кефірЧим корисний кефір (freepik)

Покращує стан шкіри

З часом шкіра втрачає тонус та стає не привабливою. Тому необхідно переглянути свій раціон, адже проблеми зі шкірою зазвичай з'являються при захворюваннях шлунка.

Корисний при схудненні

Кефір міститься багато пептидів, які допомагають зменшувати скупчення жиру і сприяють розщепленню жирних кислот у тих людей, які страждають від зайвих кілограмів.

Раніше ми повідомляли про напій, який допоможе позбутися від небезпечного жиру на животі.

Також ми писали про напій, який надовго знижує цукор у крові.

Читайте РБК-Україна в Google News
организм
LITE
Pantone назвав наймодніші кольори сезону осінь-зима 2022/2023
Pantone назвав наймодніші кольори сезону осінь-зима 2022/2023