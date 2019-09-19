Прогрес не зупиниш: через електросамокати в Україні хочуть змінити ПДР

Правила дорожнього руху в Україні хочуть змінити через електросамокати, які не відносяться до жодної з категорій - ані до пішоходів, ані велосипедів, ані до транспорту. Таким чином власники цього новомодного засобу пересування де-юре можуть не дотримуватися ПДР і знати їх не мають, хоча де-факто і пересуваються дорогами. І це іноді закінчується ДТП, тому правоохоронці звернулися до народних депутатів із проханням звернути увагу на ситуацію та внести відповідні зміни до Правил.

Електросамокати є найновішим видом транспорту, який має ряд переваг перед гіробордами. По-перше, самокат розвиває довольно велику швидкість - до 50 км/год, що в міському режимі робить його майже не лідером у лінійці екологічного транспорту. В електросамокаті передбачані усі зручності гіроскутера.

Як повідомили в управлінні патрульної поліції Львівської області на своїй сторінці в Facebook, нещодавно у Львові сталася перша аварія за участю електросамоката.

Автомобіль Marcedes-Benz збив 36-річного власника самоката, після чого чоловіка госпіталізували. У той же час у поліції виникли труднощі при оформленні ДТП - як же класифікувати потерпілого.

У Львові автомобіль збив чоловіка на електросамокаті (Фото: facebook.com/lvivpolice)

Правоохоронці рекомендує в першу чергу власникам електросамокатів насамперед подбати про власну безпеку і пам'ятати, що вони також є учасниками дорожнього руху, хоча і з невизначеним статусом.

У зв'язку з цим патрульні закликали їх подбати про свою безпеку, як це роблять велосипедисти: шоломи, наколінники тощо.

"Також не забувайте подавати сигнали іншим учасникам дорожнього руху про свої маневри", - йдеться в повідомленні.

Електросамокат не класифікується, як транспорт (Ілюстративне фото: pixabay.com)

Крім того, поліція просить водіїв бути більш уважними та враховувати можливі ризики.

"Водії автомобілів, якщо ви бачите, що по дорозі їде електросамокат, просимо вас дотримуватися безпечної дистанції, адже власники таких засобів пересування не є захищеними. Ставтеся один до одного з повагою, адже зупинити прогрес ми не в силі і таких засобів пересування на дорогах буде все більше", - закликали патрульні.

Як повідомлялося раніше, в Україні вирішили суттєво збільшити штрафи за непристебнуті ремені в авто під час пересування.