"Прогрессивные водители": в одной из маршруток Киева ввели новый способ оплаты (фото)

Детали оплаты в маршрутке

Так, в одной из маршруток появилась возможность оплатить проезд криптовалютой.

"Оплату проезда криптой заказывали? Самые прогрессивные водители живут в Киеве", - подписали фото.

Также в объявлении указаны реквизиты банковской карточки, то есть можно заплатить за проезд переводом на нее.

В какой именно маршрутке такой креативный водитель - не сообщается.

В маршрутке Киева водитель ввел новый способ оплаты проезда (фото: Труха Киев)

В маршрутках Киева могут ввести безналичную оплату

Напомним, что власти Киева планируют присоединить частных перевозчиков к Автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП) в 2023 году. Таким образом, оплата за проезд в маршрутках может стать безналичной.

Такой подход позволяет контролировать пассажиропоток в транспорте и видеть его загруженность. На основе этого можно принимать решение об увеличении или уменьшении единиц транспорта.