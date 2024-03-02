Не упустите момент. Что сажать на рассаду в марте

Началась весна, а с ней наступил сезон дачников. Уже сейчас нужно начинать садить рассаду, чтобы потом не покупать готовую и точно знать, что урожай будет щедрым.

Что сажать на рассаду в марте, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что посадить на рассаду

Прежде всего, просчитайте, сколько времени должно пройти от момента, когда вы посадите семена, до прогнозируемой даты начала плодоношения. Обычно эти сроки пишут на пакетиках с семенами.

В частности, ранние томаты начнут давать спелый урожай уже через 80-105 суток после прорастания. Среднеспелые - через 110-120 дней. А позднеспелым сортам помидоров требуется от 125 до 140 дней.

В марте время сеять на рассаду:

огурцы

баклажаны

томаты

сладкий перец

репчатый лук

капусту

тыкву

фасоль

морковь

свеклу.

Кроме этого, пора сеять на рассаду редьку, редис и зелень. Не упустите момент, ведь потом может быть поздно.

Какие цветы сеять на рассаду в марте

В начале весны нужно сеять не только овощи и другие культуры для урожая и еды. Начните думать о своем саду. В марте обязательно нужно посадить следующие цветы: