Не пропустите Новолуние: особый ритуал от астролога, который изменит жизнь к лучшему

Что можно делать на Новолуние

"27 апреля в 22:31 (по киевскому времени) состоится точная фаза Новолуния. Следите за мыслями: сформированные мысленные формы должны быть исключительно положительными, поскольку вскоре все сгенерированные ментальные фантазии будут легко внедряться в жизнь. Хорошо планировать: все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны", - рассказала эксперт.

"Особенно благоприятен для этого первый час первых суток, то есть с 22:31 до 23:31 по Киеву. 27-го апреля Луна будет в Тельце в сочетании с Солнцем. Для ночного светила - это одно из лучших положений. Новолуние в Тельце часто называют "денежным", - добавила она.

Все, что касается материальных и духовных ценностей, талантов, экономики, финансов, политики, различных видов искусства, биологии, медицины, будет в фокусе.

Луна в Солнце, отметила Соловьева, будут в сложных аспектах с:

Марсом - планетой активности, физической силы, смелости, решительности, энтузиазма, воинственного настроя, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов

Плутоном - планетой трансформации, рисков, опасности и больших денег

Черной Луной - фиктивной кармической расчетной точкой, которая символизирует нашего "демона-искусителя".

"Поэтому лучше не планировать ничего по сферам вашего радикса, в которых в момент Новолуния будут находиться транзитные Марс, Плутон и Черная Луна Учитывая то, что все планеты будут директными, эффективнее всего составлять планы и задачи, которые коснутся принципиально новых ситуаций в жизни", - рассказала астролог.

"Все запланированное лучше начинать воплощать с 7 мая. При этом желательно сконцентрироваться и проявлять лучшие качества Тельца: выдержку, терпение, трудолюбие, постоянство", - подчеркнула она.

Также Соловьева сказала, что надо делать после наступления Новолуния:

нужно пересчитать свои наличные деньги и навести порядок в кошельке

сделайте вечером расслабляющий массаж - это очень способствует активации энергий Тельца и Венеры, управительницы Новой Луны

если ваши пожелания связаны с деньгами, попробуйте посадить в горшок с землей семена любого растения, при этом думайте о финансах. А когда посевы взойдут, ухаживайте за ними, возвращаясь мысленно к своему намерению и визуализируя его, чтобы постепенно мечта воплотилась в действительность.

Что можно делать на Новолуние (фото: Getty Images)

Ритуал на Новолуние для исполнения желаний

Непосредственно перед наступлением Новолуния необходимо зажечь свечу и трижды по часовой стрелке обойти все помещение, освещая свечой все углы. Затем поместите свечу в подсвечник, поставьте ее на стол, сядьте напротив и напишите перечень того, от чего хотите избавиться в своей жизни: пагубных привычек, нестабильности, каких-то черт характера, проблем со здоровьем, безденежья, обид, негативных мыслей, эмоций и тому подобное.

Вносить в этот список можно только то, что касается непосредственно вас. Каждый пункт завершаем словами: "Я прощаю и отпускаю все, что произошло".

Затем сожгите лист с откровением. А пепел надо смыть в унитаз, после чего примите душ (полностью - также помойте голову).

"Затем вернуться к столу, на котором горит свеча, и написать на листе список с благодарностями. Благодарить можно всех и за все: Высшие силы, родственников, друзей, знакомых, коллег, незнакомых (подробно описать незнакомца) за то, что считаете нужным: положительные эмоции, опыт, конкретную помощь и тому подобное. Период, за который надо благодарить - в течение 30 дней от прошлого Новолуния. Должно быть не менее 12 благодарностей", - рассказала Соловьева.

"Переверните лист на другую сторону, нарисуйте большой равнобедренный треугольник на весь лист и поделите его примерно посередине горизонтальной линией. В нижней трапеции надо перечислить те материальные цели, которых планируем достичь в течение грядущих 30 дней. В верхнем треугольнике перечислите цели своего развития. Вверху, над вершиной большого треугольника, пишем свою миссию (слоган) на этот период, как мы ее понимаем", - пояснила она.

Все перечисленные действия нужно рассчитать по времени таким образом, чтобы завершить их примерно в 22:21. В оставшееся время до точной фазы Новолуния положите лист треугольником с желаниями и планами вверх перед свечой, и, глядя на нее, почувствуйте тепло в своем солнечном сплетении.

Представьте, что из этой точки исходят лучи, которые согревают весь мир вокруг. Нужно расслабиться, опираясь спиной на спинку стула. В таком состоянии стоит пробыть как минимум до 22:31.

"Далее можно заниматься своими делами или лечь спать, но до этого свеча должна полностью выгореть. Затем лист (не сгибая!) нужно вложить в хорошую книгу или журнал, который нравится. Желательно, чтобы домашние о нем не знали. Он должен храниться до следующего Новолуния", - резюмировала астролог.