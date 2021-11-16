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У Києві почали встановлювати "антикармани" на дорозі: що це дасть

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Києва, Вівторок 16 листопада 2021 13:51
У Києві почали встановлювати "антикармани" на дорозі: що це дасть У Києві стали розширювати тротуари (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У центрі Києва дорожники почали встановлювати "антикармани", які розширювали проїжджу частину. Тепер дороги будуть вужчі, а тротуари ширше.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Відзначається, що в Києві продовжують реалізовувати міський інфраструктурний проект в рамках "Громадського бюджету". Комунальники почали облаштовувати нові "антикармани". Вони дозволяють водіям краще бачити пішоходів, також водії, які порушують ПДР, не зможуть неправильно паркуватися.

У 2019 році в Києві облаштували "антикармани" на перетині вулиць Володимирської та Ярославого валу, Хмельницького та Коцюбинського, а також вздовж бульвару Лесі Українки.

Де ще в Києві з'являться "антикармани" на дорогах:

  • на перетині вулиць Лисенка та Хмельницького (дві штуки), також облаштують на них антипарковочні стовпчики або велосипедні П-подібні стійки;
  • на перетині вулиці Лисенка та Золотоворітського проїзду (одна штука) разом з клумбою та велопарковкою;
  • на перетині вулиць Лисенка та Ярославів Вал (одна штука);
  • на перетині вулиці Пирогова та бульвару Тараса Шевченка (дві штуки).

Що таке "антикарман"

Антикарман - це споруда на ділянці автодороги на зупинці громадського транспорту, що перешкоджає парковці легкових автомобілів.

Як ми раніше писали,

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