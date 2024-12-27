Продюсер Сергей Чудаев: Никаких "хороших" российских артистов не существует

Должны ли украинские стендап-комики отвечать за свои шутки? Почему до 2022 года продюсеры массово привозили посредственных российских юмористов в Украину? Каковы перспективы театра антрепризы в нашей стране? Чем закончилась история с комиком-предателем Андреем Щегелем? Ответы на эти и другие вопросы в интервью РБК-Украина (проект Styler) дал продюсер Сергей Чудаев.

В интервью РБК-Украина (проект Styler) основатель "Первого Театра Антрепризы и комедии" рассказал о том, как война влияет на украинский юмор, что происходит за кулисами стендапа и театральных представлений и как наша культура находит свое место на международной арене.

Украинская культура переживает непростой, но очень важный этап своего развития. В центре этого процесса находятся люди, которые не боятся вызовов и готовы формировать новые стандарты в юморе, театре и стендапе. Продюсер Сергей Чудаев - один из таких новаторов, чья работа охватывает самые актуальные аспекты современного творчества.

- Сергей, с какими курьезами во время работы с известными актерами и комиками вы сталкивались? Возможно, раскроете какие-то интересности о "странностях" из бытовых райдеров...

- Курьезы всегда случаются в работе, особенно в шоу-бизнесе. Со временем на них начинаешь смотреть спокойнее.

Сегодня большинство публичных лиц более сдержанны в своих запросах, хотя иногда все же случаются ситуации, которые удивляют. Например, одна известная личность категорически отказалась ехать автобусом в тур по Украине, настаивая на бизнес-классе самолета даже в Одессу зимой. Такие моменты показывают контраст между реальностью и требованиями звезд. Но наша команда всегда ориентируется на поддержку украинских талантов, ведь именно они заслуживают наивысшего внимания.

- Как изменился запрос аудитории на комедийный контент во время полномасштабной войны?



- Во время войны юмор становится инструментом терапии. Это сложная работа, ведь важно не только развлечь, но и не навредить. Украинские комедианты сейчас подходят к своим выступлениям с двойной ответственностью: они тщательно проверяют шутки, чтобы избежать некорректных высказываний или оскорбительных тем. Комедия во время войны - это вызов, но также мощный способ поддержать настроение общества.

- Чем отличается публика стендапа и концертов в Украине и за рубежом ?

- Украинская публика в Украине и за рубежом имеет свои особенности. В Европе наши сограждане часто видят ситуацию с другого угла, что иногда приводит к непониманию. Однако единство всегда ощущается, особенно когда речь идет о поддержке нашей культуры и идентичности. Сегодня украинский юмор - это способ напомнить о нашем духе и силе, независимо от места пребывания.

Сергей Чудаев (фото: NAME PR)

- Какими вы видите перспективы театра антрепризы в Украине?



- Наш театр давно работает по четкому плану: создаем украинский продукт, поддерживаем классические и современные спектакли, развиваем экспорт украинской культуры. Один из наших спектаклей уже тепло приняли в Европе - это был тур с заполненными залами, где подавляющее количество зрителей было украинцами. Мы показываем миру, что украинская культура достойна стоять на уровне с лучшими образцами.

- Меняется ли восприятие шуток в военное время? Как считаете, есть ли границы для юмора?

- Юмор, как инструмент, может быть эффективным только тогда, когда он не переходит границы. Есть темы, которые не стоит затрагивать во время войны, ведь это болезненно для общества. В то же время важно, чтобы шутки не теряли свою остроту, потому что именно юмор помогает преодолевать сложные эмоциональные вызовы.

- Почему до 2022 года в Украину приглашали так много посредственных российских артистов и при этом "забивали" на своих?

- Это надо спрашивать у тех, кто это делал. Но сейчас эти продюсеры в основном в Европе или в Америке. Что касается нас, то мы всегда работали исключительно с украинскими творческими личностями. Обидно, что до 2022 года многие смотрели только на деньги, не обращая внимания на моральные аспекты. Российские артисты приносили большие прибыли, поэтому их приглашали. Но мы всегда выбирали работать с украинскими талантами. Сейчас наш приоритет - развивать местную индустрию, строить сильную украинскую культуру, которая может конкурировать и в Европе, и в мире.

- Можно ли в Украине сегодня заниматься только стендапом и не работать на других работах?

- Стендап в Украине - это сфера, которая активно развивается, но остается сложным путем для полностью финансовой независимости. Большинство стендаперов вынуждены совмещать творчество с другими проектами или работами, поскольку рынок еще не настолько развит, чтобы гарантировать стабильный и высокий доход.

Стоит отметить, что многие украинские стендаперы участвуют в благотворительных мероприятиях, отдавая значительную часть заработков на поддержку армии, волонтерских инициатив или других важных дел. Это показывает, что для них стендап - не только о деньгах, но и о гражданской позиции.

- Когда произойдет интеграция украинского стендапа в мировой рынок? И возможно ли это вообще?

- Это возможно, но требует времени и больших усилий. Сейчас украинский стендап уже имеет свое место среди диаспоры, но для выхода на глобальный рынок нужны универсальные темы, адаптация к международной аудитории и свободное владение английским. Главное - желание артистов работать в этом направлении и готовность мировой сцены к новому голосу из Украины.

Сергей Чудаев (фото: NAME PR)

- Какая ответственность лежит на стендаперах перед обществом?

Украинские стендаперы несут большую ответственность: они формируют общественное мнение и настроения. Их шутки могут быть как источником поддержки, так и причиной споров. Поэтому важно, чтобы комедия базировалась на понимании ситуации и соблюдении этических границ.

- Знаете, чем занимается Андрей Щегель, который сбежал из Украины? Как закончилась история с иском?

- Мы не имеем никакого отношения к Щегелю и его деятельности. Его решения, поступки и дальнейший путь - это его личная ответственность. Что касается иска, то все правовые процессы должны решаться исключительно в рамках действующего законодательства Украины.

Будущее каждого зависит от того, насколько человек готов принимать ответственные решения и работать для общего блага. Но наша задача сейчас - сосредоточиться на поддержке тех, кто работает и живет в Украине, делая вклад в нашу общую победу и развитие культуры.

- Что думаете в целом об актерах, которые выехали из Украины и работают с российскими продюсерами или промоутерами, пусть и не непосредственно в РФ?



- Я не слежу за этим. Но такие есть, люди постоянно что-то ищут, убегают через границу. Кто-то не возвращается с гастролей, об этом не говорят, но этот вопрос очень тяжелый и он есть.

В нашем театре в основном пожилые актеры, мы собираем так коллективы, чтобы было как можно меньше мужчин призывного возраста, поскольку согласовать их выезд очень сложно, например, я не могу выехать - не согласовывают, только ношу письма и ходатайства, но безрезультатно.



- Есть ли "хорошие" российские стендап-комики? И ходят ли россияне на концерты украинцев в Европе?

- Никаких "хороших" российских артистов не существует. Зрители за рубежом посещают наши концерты, часто приходят с болью и слезами, рассказывая свои истории. Например, парень из Беларуси в Варшаве рассказывал, как его село стало маршрутом для российских танков. Это примеры, которые подчеркивают, что наша борьба резонирует далеко за пределами Украины.