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Продюсер Поляковой рассказал о ее гонорарах во время войны и ответил, изменился ли райдер певицы

Михаил Ясинский и Оля Полякова (фото: instagram.com/mikeyasinsky)
Автор: Иванна Пашкевич

Продюсер Михаил Ясинский рассказал о заработках своих подопечных звезд во время полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью музыкального эксперта Главком.

Как повлияла война на выступления звезд

По словам предпринимателя, заработки Оли Поляковой, Макса Барских и других клиентов его продюсерской компании значительно снизились с началом большой войны.

Также он добавил, что большинство заработанных денег сейчас идет на оплату работы команды артистов.

"Почти ничего. Все идет на оплату коллектива, творческой команды", - рассказал Ясинский.

Михаил Ясинский (фото: instagram.com/mikeyasinsky)

Также продюсер признался, что в этом году Полякова выступала на новогоднем корпоративе, однако имена заказчиков и место проведения называть не стал.

"На Новый год Оля работала, и это хорошо. Не могу вам сказать, кто заказывал, это закрытая информация", - добавил Михаил.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Что касается райдера исполнительницы, говорит музыкальный эксперт, то он за период полномасштабной войны не изменился. Другой стала лишь цена выступления.

"В райдере ничего не изменилось. Единственное, что изменилось - это финансовая составляющая. Работы стало меньше, но она все равно есть. У Поляковой ничего сложного в райдере нет. Бумажные полотенца, водичка. Коллективу - номер в гостинице. Все как всегда", - поделился предприниматель.

Напомним, ранее Михаил Ясинский высказался о музыкальном будущем Веры Брежневой в Украине.

Также Павел Зибров назвал свой топ-3 самых горячих женщин Украины.

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