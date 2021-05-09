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Продюсер розставив всі крапки над "і" в лав-сторі Тіни Кароль і Дана Балана

Новость на русском → Києва, Неділя 09 травня 2021 23:24
Продюсер розставив всі крапки над "і" в лав-сторі Тіни Кароль і Дана Балана Фото: Тіна Кароль і Дан Балан (1plus1.ua)
Автор: Володимир Костирін

Чутки про кохання Тіни Кароль і Дана Балан давно і міцно зміцнилися у фан-спільнотах двох артистів, і стали своєрідним секретом Полішинеля - адже пара ніколи офіційно не підтверджувала, але і не спростовувала ті романтичні почуття, які їм приписують. І ось креативний продюсер "1+1" Володимир Завадюк зробив несподіване зізнання про їхні стосунки.

Розповідь медійника 9 травня опубліковано на Telegram-каналі "Культурна пральня".

Завадюк під час воркшопу розповів присутнім у залі, що "любовна історія" Кароль і Балана була вигадана піарниками для підняття рейтингів шоу. За його словами, ефект виявився дуже позитивним, і до проектів за участю зірок була підвищена увага глядачів, оскільки багато хто повірив в роман знаменитої співачки та хітмейкера.

"Історія Дана і Тіни, звичайно ж, була створена синтетично. Моє завдання, як продюсера, було змусити повірити Дана в те, що він цікавий тіні, а Тіну - в те, що Дан нею цікавиться", - зазначив він.

Також Завадюк додав, що історія, розпочата після дев'ятого сезону шоу "Голос країни", стала настільки "легендарною, цікавою, зачаровуючою", що навіть самі артисти в неї повірили.

Пізніше продюсер уточнив, що цей міф з плином часу трансформувався і став правдою.

"Це створена історія, яка стала реальністю", написав Завадюк в мережі.

Відео: продюсер "1+1" висловився про "лав-сторі" Тіни Кароль і Дана Балана

Продюсер розставив всі крапки над &quot;і&quot; в лав-сторі Тіни Кароль і Дана Балана

Скрін поста t.me/Kulturnaya_Prachechnaya

Раніше повідомлялося, що романтичні Балан і Кароль заінтригували зізнаннями на "Голосі країни".

Нагадаємо також, що перед цим Кароль збентежила мережу ніжністю з загадковим чоловіком.

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