Ці продукти врятують вас від осінньої хандри і авітамінозу: включіть їх у раціон

Восени багато людей починають відчувати знесилення, поганий настрій, сум і меланхолію. Це пов'язано з тим, що сонця стає менше, а дощових і похмурих днів більше. У такі дні хочеться загорнутися в плед і дивитися серіали, читати книгу.

Однак потрібно продовжувати працювати та не впадати в осінньо-зимову сплячку. Відомий дієтолог Фріда Харью-Вестман розповіла, як залишатися бадьорими протягом дня і що потрібно включити у свій раціон, щоб уникнути осіннього занепаду сил і настрою. Про це пише HarpersBazaar.

Лосось

Цей продукт сприяє зниженню холестерину внаслідок великого вмісту жирних кислот омега-3. Фахівець рекомендує вживати його в обід, оскільки він допоможе запобігти енергетичному спаду у другій половині дня. В лососеві багато ніацину, вітаміну В6, рибофлавіну. Ці компоненти допомагають тілу перетворювати їжу в енергію, а омега-3 допоможуть спалити жир.

Коричневий рис

Це універсальний енергетичний засіб з дуже тривалим впливом на організм. У ньому багато марганцю, який сприяє виробленню енергії з вуглеводів і білків. Вживання рису допомагає залишатися в тонусі кілька годин.

Батат

Цей продукт також рекомендується вживати в обід, оскільки він допомагає побороти сонливість. У ньому міститься багато вітаміну В. Як пояснює дієтолог, енергія від батату вивільняється повільно, а це значить, що занепад сил довго не буде проявлятися. До того ж батат дає відчуття ситості надовго.

Горіхи

Унікальні стимулятори енергії, особливо кеш'ю, фундук і мигдаль. Вони ідеальні для перекусів, ними можна урізноманітнити сніданок. У горіхах багато магнію і він важливий для перероблювання вуглеводів в енергію, а протеїни дають додатковий запас бадьорості. Не варто зловживати – достатньо однієї жмені на один прийом.

Банан

Банани дають швидкий енергетичний заряд, оскільки містять три види вуглеводів – фруктозу, глюкозу та сахарозу, які всмоктуються в кров з різною швидкістю. Вони швидко дають відчути приплив енергії, але спад буде йти повільно, оскільки сахароза буде підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Шпинат

Ще один універсальний засіб для підтримки організму в тонусі. У ньому практично відсутні жири, і присутнє залізо. Вживання шпинату допомагає відновити бадьорість, запобігає занепаду сил, постачає мозку кисень.

Гарбузове насіння

У цьому насінні багато білка, амінокислот, мінералів, вітамінів і складних вуглеводів. Ці поживні речовини роблять насіння прекрасною їжею для післяобіднього перекусу. Вони здатні втамувати голод і дати мозку підзарядку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що фахівці назвали продукти, які посилюють відчуття голоду.

А також розповідали про те, що лікарі назвали самі шкідливі продукти для сніданку.