Ці продукти небезпечні для чоловіків: провокують розвиток хвороб

Смажена картопля з м'ясом

Тарілка ароматної картоплі зі шматочком жирного стейка - мрія багатьох чоловіків. Але це блюдо не можна назвати дієтичним, і такі продукти дуже важкі для шлунка. Картопля з м'ясом – поєднання білків, вуглеводів і жирів у великій кількості. Одна така тарілка - вже серйозне навантаження на органи травлення. До того ж в такому блюді багато калорій, а це означає, що є ризик набрати зайву вагу.

Чим небезпечне регулярне вживання:

Цукровий діабет

Гіпертонія

Гормональні проблеми

Порушення функції легень

Подагра

Патологія судин

Медики рекомендують замінити смажену картоплю печеною. Якщо запікати зі шкіркою, то в такому картоплі залишиться багато калію, який позитивно впливає на серцеву систему.

Цукерки та торти

Відмовитися від солодкого до чаю часом буває дуже складно і чоловіки люблять цукерки не менше, ніж жінки або діти. Солодощі піднімають настрій, але разом з тим – провокують набір зайвої ваги, шкодять зубам, і можуть підвищити ризик розвитку діабету.

Крім того, у фабричні десерти додають барвники та консерванти й ласунам часто не вистачає вітаміну В. Це провокує нервове збудження, швидку втому і зниження лібідо.

Повністю відмовлятися від солодкого не варто, але цукерки та торти можна замінити фруктами або домашнім желе. Варто звертати увагу на солодощі з мінімальним вмістом цукру. А ось темний шоколад з високим вмістом бобів какао і настрій підніме, і шкоди не принесе.

Морепродукт

Морепродукти - незамінне джерело мінералів, амінокислот і вітамінів. І, здавалося б, ну що може бути шкідливого в креветках або мідіях? Виявляється, морепродукти здатні вбирати шкідливі речовини з води. Морська риба може накопичувати ртуть, а в кальмарах і мідіях може бути миш'як – це призводить до серйозних отруєнь.

У креветках є холестерол і його надлишок негативно впливає на судини у чоловіків. Не варто вживати креветки занадто часто, а разова доза не повинна перевищувати 300 г.

Буряк

Овочі та фрукти дуже корисні, але деякі з них потрібно вживати з обережністю. Буряк уповільнює засвоєння кальцію і цей овоч протипоказаний тим, у кого є схильність до остеопорозу. А ще буряк має великий проносний ефект, тому часте вживання цього овоча може викликати діарею. У буряку багато кислоти, тому не варто її їсти людям із захворюваннями сечостатевої системи.

Крім того, в буряку багато фітоестрогенів і у великій кількості вони шкодять чоловічій гормональній системі. Може сповільнюватися вироблення тестостерону. Тому буряк варто їсти невеликими порціями, в салаті або борщі.

Цілозерновий хліб

Чоловіки дуже люблять бутерброди. Але будь-яка випічка містить кислоти, цукор і дріжджі. Їх надлишок в організмі веде до зниження тестостерону і порушує гормональний баланс. Така їжа не тільки сприяє набору зайвої ваги, але і сильно шкодить чоловічому здоров'ю, оскільки в хлібі є швидкі вуглеводи. А вони знижують вироблення тестостерону.

Також в цілозерновому хлібі естрогенів більше, ніж в сої. А ці гормони негативно впливають на чоловічу статеву систему. Часте перекушування з таким хлібом ведуть до накопичення жиру за жіночим типом (в області стегон і живота).