Ці продукти потрібно їсти перед прийомом алкоголю, щоб уникнути похмілля

Спаржа. У ній містяться антиоксиданти, які здатні захистити печінку від впливу алкогольних напоїв.

Буряк. Якщо спаржі під рукою не виявилося, додайте в меню звичайний буряк. У ньому теж багато антиоксидантів, які захистять вашу печінку від руйнівного ефекту спиртного.

Авокадо. У цьому фрукті багато здорових і мононасичених жирів, які довго засвоюються. Це допомагає організму сильно знизити швидкість вбирання спиртного.

Банани. У них міститься багато калію, який запобігає електролітний дисбаланс. Досить одного банана перед вживанням алкоголю, щоб уникнути серйозних проблем.

Яйце. Цей продукт дає відчуття ситості та дуже поживний. Це зменшить тягу до надмірностей, які зазвичай проявляються за святковим столом.

Грейпфрут. Сік цього фрукта допомагає підвищити рівень ферментів, які відповідають за хорошу роботу печінки та детоксикацію.

Диня. У ній міститься багато калію і рідини. Якщо використовувати диню як закуску до алкоголю, це істотно знизить побічні ефекти.

Лосось. У цій рибі міститься багато омега-3 жирних кислот. Лосось знижує запалення мозку, яке пов'язане з вживанням алкогольних напоїв.

Ягода. Полуниця і чорниця дуже багаті на поживні речовини та антиоксиданти. Також в них міститься багато рідини, і вони допоможуть уникнути зневоднення організму, яке викликається спиртним.