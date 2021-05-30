Ці продукти не можна зберігати в холодильнику: список вас здивує!

Деякі продукти тримати в холодильнику категорично не можна. Вони можуть зіпсуватися або втратити свої корисні та смакові якості.

Щоб не помилитися в місці для зберігання, скористайтеся списком, який склали фахівці на порталі Livestrong.com.

Помідор

Під впливом холодного повітря хімічний склад помідорів змінюється і смак стає менш приємним і яскравим. Недозрілі томати найкраще зберігати на підвіконні, а дозрілі плоди – просто на кухні в прохолодному місці.

Цибуля

Цілу і неочищену цибулю не можна зберігати в холодильнику – це може привести до швидкого псування продукту. Крохмаль в цибулі перетворюється в цукор і це призводить до того, що цей корисний овоч стає м'яким і пухким. Найкраще місце для цибулі - ящик або коробка в шафі, в прохолодному і сухому місці, де немає світла.

Диня

Медики не рекомендують тримати диню в холодильнику, оскільки холодне повітря сильно може зіпсувати диню. Крім того - в холоді зростання антиоксидантів починає різко сповільнюватися. Бета-каротини та лікопін – найкорисніші в динях.

Кава

Деякі люди зберігають каву в холодильнику. Однак це прямий шлях до погіршення смакових якостей продукту. У холодильнику не можна зберігати ні мелену каву, ні в зернах, через те, що є ризик утворення конденсату. Каву потрібно зберігати в коморі або закритій щільно банці в кухонній шафі.

Базилік

Свіжий базилік не варто поміщати в холодильник, оскільки це призведе до потемніння і знебарвлення листя. Почнеться процес окислення, при якому ферменти базиліка вступлять в реакцію з киснем, і продукт почне псуватися. Базилік потрібно занурити в банку з водою і прибрати в темне місце.

Картопля

Хімічний склад картоплі змінюється від приміщення в холодне місце. Крохмаль починає перетворюватися в цукор, і продукт стає пухким і неприємним на смак. Зміниться текстура, картопля стане зернистою і навіть небезпечною для тих, кому потрібно стежити за цукром в крові. Розкладання цукрів при низькій температурі може привести до утворення важкої хімічної речовини – акриламіду.

Огірок

Ще один улюблений салатний овоч, якому не місце в холодильнику. Через кілька днів після впливу холодного повітря огірки можуть виявитися травмовані через високий вміст води. А це швидко призведе до появи м'яких ділянок і псування продукту. Зберігати огірки потрібно при кімнатній температурі в приміщенні, яке провітрюється.

Банан

Банани в холодильнику швидко змінюють колір і стають коричневими. Смак банана не зміниться, але зовнішній вигляд почне відбивати бажання їх їсти. Крім того, банани виділяють газ, які може виявитися шкідливим для інших продуктів в холодильнику.

Хліб

Вважається, що в холодильнику хліб проживе набагато довше. Однак це не так і варто купувати рівно стільки, скільки ви плануєте з'їсти в найближчі день-два. Якщо тримати хліб просто в кімнаті кілька днів, то він почне пліснявіти, в холодильнику цей процес сповільнюється і хліб просто висихає, але втрачає всі свої смакові якості. Якщо вже ховати хліб, який ви з'їсти не встигли – то в морозилку.

Часник

Свіжі цибулини часнику проживуть кілька місяців, якщо зберігати їх при температурі від +15 до +18 градусів. А в холодильнику - всього кілька тижнів. Після цього можуть почати проявлятися темні плями або часник почне швидко проростати. Зберігати часник рекомендується в мішечку, подалі від тепла і сонячних променів.