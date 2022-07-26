Ці продукти не можна їсти щодня: підвищують тиск та навантажують серце

М’ясо

Дієтологи не рекомендують їсти червоне м’ясо щодня. Все тому, що на його перетравлення організм витрачає не менше 6-8 годин. Найкраще замінити його рибою хоча б кілька разів на тиждень. Також можна урізноманітнити меню індичкою, м’ясом кролика або курчати.

Молоко

Молоко у багатьох дорослих людей призводить до затримки рідини в організмі, а в результаті ви худнете повільніше. Крім того, молоко синтезується організмом на молекули глюкози - тобто це додаткова доза цукру, який відкладається в організмі.

Краще замінити молоко ряжанкою, кефіром, грецьким йогуртом або айраном.

Вино

Попри те, що червоне сухе вино містить антиоксидант ресвератрол, випивати його щодня не найкраща ідея. Алкоголь у будь-якому випадку піднімає тиск, створює навантаження на кровоносну систему та серце.

Випічка

Мало хто знає, але в одному шматку торта міститься до 500 ккал. Вуглеводи створюють потужний стрибок ендорфінів, а потім їхнє різке падіння, що неминуче позначається на настрої. Також цукор у випічці викликає залежність.

Картопля

Хто б міг подумати, але щоденне вживання картоплі шляхом надлишку крохмалю та вуглеводів призводить до поступового збільшення ваги. Замість пюре, фрі або смаженої краще обрати найбільш здоровий варіант - запечену в морській солі або травах.