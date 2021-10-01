Ці продукти швидко очистять організм курця від токсинів: запам'ятайте їх

Капуста - природне джерело ізотіоціанатів та інших антиоксидантів, які допоможуть позбутися від нікотину в організмі. Крім того, вона може захистити організм від онкологічних захворювань.

Журавлина також допоможе боротися з нікотином, оскільки вона збільшує рівень цукру в крові. У свою чергу кислота, яка міститься в журавлині, виводить нікотин з крові швидше, ніж інші ягоди.

Цитрусові містять велику кількість вітаміну С, який допоможе позбутися від стресу і нервозності під час відмови від куріння.

Шпинат допоможе позбутися від абстинентного синдрому, який може виникнути після відмови від куріння. Він впливає на психічний і емоційний стан людини.

Броколі містить велику кількість вітамінів В5, С і В, а також ген NRF2, який допоможе впоратися з надлишком шкідливих речовин в організмі.

Гранат містить мікроелементи, які чудово очищають судини. Сік граната медики часто рекомендують людям з недокрів'ям і при розладах шлунково-кишкового тракту, якими нерідко страждають курці.

Паростки пшениці допоможуть поліпшити еластичність серцево-судинної системи.

Також для кращого самопочуття після відмови від куріння рекомендується часто провітрювати приміщення і більше знаходиться на свіжому і чистому повітрі.

Не потрібно і забувати про спорт, адже саме він прискорить процес виведення слизу з бронхів, а також поліпшить загальний стан здоров'я.

Для очищення легенів від слизу допоможе настій з насіння анісу, кореня алтея і материнки. Можна ще робити інгаляції.