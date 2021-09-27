Ці продукти не годяться для перекусу: будьте обережні!

Протягом дня людина потребує перекусів, щоб заповнити енергію. Найчастіше для перекусу використовуються спеціальні батончики, шоколад, яйця або снеки. Але це небезпечно для здоров'я.

Як показують дослідження, жінки потребують перекусів на 15% частіше, ніж чоловіки. І, як правило - вибирають невдалі продукти для заповнення запасу енергії.

Чим перекушувати категорично не можна

Картопляні чіпси. На думку дієтологів, цей продукт є найшкідливішим для перекусів. Вони викликають звикання і негативно впливають на роботу всього організму через численні хімічні добавки. При регулярному вживанні підвищується ризик розвитку діабету, гіпертонії та навіть онкології. Натрій в складі чіпсів призводить до здуття живота, а жири – до набору зайвої ваги.

Батончик. Такі продукти досить умовно можна назвати дієтичними, оскільки в них міститься майже така ж кількість цукру, як і у звичайних батончиках. Цукор підніме рівень цукру в крові й спочатку приходить відчуття насичення і підйом енергії, а потім рівень цукру падає, а голод стає ще сильніше.

Шоколад. У холодну пору року шоколад хочеться не тільки через поживність, а ще й тому що хочеться приємних емоцій. Емоційна стабільність протягом дня знижується, тому організм потребує підживлення. Для перекусу шоколад не годиться, а ось для підняття настрою можна з'їсти пару шматочків чорного шоколаду.

Яйце. Як не дивно, але і цей продукт абсолютно не підходить для перекусу. І для сніданку - теж. Річ у тому, що яєчний білок засвоюється дуже швидко і відчуття голоду повертається теж дуже швидко.

Чим же перекушувати?

Як відзначають лікарі, для перекусу прекрасно підходять продукти з великим вмістом клітковини. Голод на роботі може вгамувати на деякий час зелений чай з медом. Він допоможе підбадьоритися.

Також для перекусу підійдуть сухофрукти з горіхами. Це хороше джерело ненасичених кислот, але досить калорійний.

Ще для перекусу прекрасно підходять фрукти – виноград, банани або яблуко.