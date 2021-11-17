У продуктові магазини тільки з щепленнями? У МОЗ відповіли, чи можливе таке

Після того як багато областей включаючи Київ перейшли в "червону" зону карантину українці задаються питанням, чи можливе подальше посилення. Наприклад, чи будуть застосовані обмеження на вхід без COVID-сертифіката, негативного ПЛР-тесту,

Про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише Сьогодні .

За словами чиновника, можливість національного локдауну поки не обговорюється як варіант розвитку подій в Україні.

"Поки не розглядаємо такого формату. 17 регіонів зараз знаходяться в червоній зоні. Можливо, такими стануть ще 2-3 області", - сказав Кузін.

При цьому обмеження входу невакцинованим громадянам в продуктові магазини, а також аптеки теж поки не буде.

"Продуктові магазини зараз не розглядаються з точки зору обмежень. Це пов'язано з тим, що там люди купують собі їжу. Робота таких точок, як і аптек, не обмежується навіть у червоній зоні", - додав санлікар.

Нагадаємо, що документами, що дають право проїзду в громадському транспорті, відвідування закладів громадського харчування, спортзалів, ТРЦ і так далі для областей "червоної зони" є: