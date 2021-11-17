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В продуктовые магазины только с прививками? В Минздраве ответили, возможно ли такое

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Среда 17 ноября 2021 11:44
В продуктовые магазины только с прививками? В Минздраве ответили, возможно ли такое Коллаж РБК-Украина: Возможно ли ограничение входа в продуктовые магазины
Автор: Светлана Мащенко

После того как многие области включая Киев перешли в "красную" зону карантина украинцы задаются вопросом, возможно ли дальнейшее ужесточение. К примеру, будут ли применены ограничения на вход без COVID-сертификата, отрицательного ПЦР-теста,

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет Сегодня.

По словам чиновника, возможность национального локдауна пока не обсуждается как вариант развития событий в Украине.

"Пока не рассматриваем такого формата. 17 регионов сейчас находятся в красной зоне. Возможно, такими станут еще 2-3 области", - сказал Кузин.

При этом ограничения входа невакцинированным гражданам в продуктовые магазины, а также аптеки тоже пока не будет.

"Продуктовые магазины сейчас не рассматриваются с точки зрения ограничений. Это связано с тем, что там люди покупают себе еду. Работа таких точек, как и аптек, не ограничивается даже в красной зоне", - добавил санврач.

Напомним, что документами дающими право проезда в общественном транспорте, посещения заведений общепита, спортзалов, ТРЦ и так далее для областей "красной зоны" являются:

  • COVID-сертификат,
  • ПЦР-тест с отрицательным результатом (действие 72 часа),
  • Справка о выздоровлении от коронавируса (срок 180 дней).

Ранее медики рассказали, при каких симптомах COVID-19 нужно срочно вызывать неотложку.

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