Лікарі назвали симптоми, при яких потрібно терміново викликати невідкладну допомогу

Лікарі розповіли, при яких симптомах коронавірусу необхідно терміново звертатися за медичною допомогою, так як вони можуть свідчити про тяжкий перебіг хвороби.

Про це розповіла біолог Дарина Озерна в Teleram-каналі "МОЗ попережає, Озерна запобігає".

Типовими симптомами коронавірусу, за словами лікарів, є: кашель, лихоманка, втрата нюху і смаку, а також задишка і тривожність як наслідок, запаморочення, втома, головний біль, м'язовий біль і біль у горлі.

Іншими симптомами також можуть бути сонливість, відсутність апетиту, біль або дискомфорт за грудиною.

А на важкий перебіг хвороби може вказувати ознака, якщо у вас не вистачає дихання навіть в стані спокою.

Лікарі кажуть, що дзвонити в "103", потрібно в таких випадках

Скажіть "Я не можу завершити це речення". Якщо таки не можете - терміново викликайте швидку. А також: