Лікарі назвали симптоми, при яких потрібно терміново викликати невідкладну допомогу
Лікарі розповіли, при яких симптомах коронавірусу необхідно терміново звертатися за медичною допомогою, так як вони можуть свідчити про тяжкий перебіг хвороби.
Про це розповіла біолог Дарина Озерна в Teleram-каналі "МОЗ попережає, Озерна запобігає".
Типовими симптомами коронавірусу, за словами лікарів, є: кашель, лихоманка, втрата нюху і смаку, а також задишка і тривожність як наслідок, запаморочення, втома, головний біль, м'язовий біль і біль у горлі.
Іншими симптомами також можуть бути сонливість, відсутність апетиту, біль або дискомфорт за грудиною.
А на важкий перебіг хвороби може вказувати ознака, якщо у вас не вистачає дихання навіть в стані спокою.
Лікарі кажуть, що дзвонити в "103", потрібно в таких випадках
Скажіть "Я не можу завершити це речення". Якщо таки не можете - терміново викликайте швидку. А також:
- сатурація 92 і менше,
- запаморочення,
- забули, коли пісяли,
- шкіра холодна і волога, липка від поту,
- губи сині,
- важко піднятися з ліжка,
- сильна тривожність і занепокоєння,
- кашель кров'ю протягом години,
- стало значно гірше дихати.
Раніше лікарі розповіли, що потрібно робити, щоб вбити імунітет.
Зазначимо, що на вчора, 16 листопада, в Україні за минулу добу підтвердили понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу і 838 смертей - максимум за весь час пандемії.