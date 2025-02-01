Названы лучшие продукты, подавляющие аппетит: что добавить в рацион
Многие люди ищут способы поддерживать вес или худеть без строгих диет. Как избежать переедания и найти продукты, которые можно потреблять без вреда для фигуры? Существуют продукты, которые имеют низкую калорийность, хорошо насыщают и помогают контролировать аппетит.
О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост тренера Юрия Попка в Facebook.
Почему мы набираем вес?
Ключевая причина лишнего веса - избыток калорий, которые мы потребляем больше, чем тратим. Если в течение дня человек превышает свою калорийную норму, остаток энергии организм откладывает "про запас" в виде жира.
Какие продукты помогают контролировать аппетит?
Белковые продукты
- Белки насыщают надолго, а их переваривание требует много энергии. Например, из 100% калорий белковой пищи организм использует 30% только на ее усвоение.
- Нежирная рыба: судак, щука, хек, минтай, камбала, окунь.
- Морепродукты: кальмары, креветки.
- Нежирное мясо: куриное филе (2 г жира на 100 г), телятина, говядина.
- Творог кисломолочный с жирностью до 5%.
Продукты с клетчаткой
Клетчатка создает ощущение сытости, наполняя желудок. Она содержится в овощах, зелени, овсянке и других крупах. Часть клетчатки просто выходит из организма, не добавляя калорий.
Вода
Вода - лучший способ наполнить желудок без калорий. Регулярное потребление воды перед едой помогает уменьшить аппетит.
Что стоит учесть?
- Выбирайте белковые продукты с минимальной жирностью, ведь жиры являются наиболее калорийным макронутриентом (9 ккал на грамм).
- Обращайте внимание на этикетки: разные части мяса или рыбы имеют разное содержание жира.
- Вместо яиц можно использовать только яичные белки, чтобы избежать лишних жиров из желтков.
Включив в рацион нежирные белковые продукты, клетчатку и воду, можно уменьшить риск переедания и поддерживать здоровый вес. Такие продукты не только насыщают, но и помогают контролировать аппетит, способствуя более сбалансированному питанию.
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