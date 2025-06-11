Продукт №1 против воспаления: доступен каждому украинцу

Новое исследование ученых и воспаление

Люди с преддиабетом часто сталкиваются с двойным ударом: нарушением липидного обмена и хроническим воспалением низкой степени. Эти состояния открывают прямой путь к серьезным проблемам со здоровьем, таким как сердечные заболевания и диабет 2 типа.

Тем не менее новое исследование, представленное на ежегодной конференции NUTRITION 2025, организованной Американским обществом питания, дает надежду. Оно показало, что включение бобовых в рацион может значительно улучшить состояние здоровья, снижая уровень холестерина и уменьшая воспаление у людей с преддиабетом. Это открытие имеет потенциал изменить подходы к профилактике хронических заболеваний.

Как бобовые меняют ситуацию

В этом исследовании приняли участие 72 взрослых с преддиабетом. В течение 12 недель их рацион дополняли одной чашкой черной фасоли, нута или риса (контрольная группа). Чтобы тщательно отслеживать изменения, у всех участников брали образцы крови перед началом исследования, а также через 6 и 12 недель для измерения уровня холестерина, маркеров воспаления и сахара в крови. Дополнительно, в начале и в конце исследования проводились тесты на толерантность к глюкозе.

Результаты оказались чрезвычайно обнадеживающими, особенно для групп, потреблявших бобовые:

Снижение холестерина благодаря нуту

Участники, которые регулярно употребляли нут, наблюдали значительное снижение общего уровня холестерина. Средний показатель снизился с 200,4 миллиграмма на децилитр в начале исследования до 185,8 миллиграмма на децилитр через 12 недель. Это существенное улучшение, учитывая, что высокий холестерин является одним из ключевых факторов риска сердечных заболеваний.

Уменьшение воспаления от черной фасоли

В группе, которая потребляла черную фасоль, средний уровень провоспалительного цитокина интерлейкина-6 (важного маркера воспаления) снизился с 2,57 пикограмма на миллилитр в начале исследования до 1,88 пикограмма на миллилитр за 12 недель. Хроническое воспаление низкой степени является значимым фактором в развитии диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому его уменьшение является крайне важным.

Интересно, что значительных изменений в маркерах метаболизма глюкозы (уровне сахара в крови) во время этого исследования не наблюдалось. Это может указывать на то, что основной механизм действия бобовых в этом случае заключается во влиянии на липидный обмен и воспаление, что является важными этапами в предупреждении развития диабета и сердечных заболеваний.

Почему бобовые так эффективны?

Бобовые, к которым относятся фасоль, нут, чечевица, горох, являются настоящей сокровищницей полезных веществ. Они богаты растворимой клетчаткой, которая играет ключевую роль в снижении уровня холестерина, образуя гелеобразное вещество в кишечнике, которое связывает холестерин и выводит его из организма.

Клетчатка также способствует более стабильному уровню сахара в крови, предотвращая резкие скачки.

Кроме того, бобовые являются отличным источником растительного белка, сложных углеводов, а также витаминов (группы В) и минералов (железо, магний, калий, цинк). Эти компоненты поддерживают общее здоровье организма и его способность бороться с воспалением.

Ученые советуют включить бобовые в свое привычное меню для поддержания общего состояния здоровья и снижения риска хронических заболеваний. Сделать это довольно просто: их можно добавлять в супы, салаты или сочетать с другими зерновыми, например, рисом, чтобы создать полноценное и сбалансированное блюдо. Это не только полезно, но и вкусно, а также экономически выгодно.