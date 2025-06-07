5 самых полезных овощей и фруктов начала лета: их обязательно нужно добавить в рацион

Диетологи назвали 5 самых полезных овощей и фруктов начала лета, которые обязательно нужно добавить в свой рацион.

Какие именно продукты и почему надо есть - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему сезонные продукты - это лучший выбор?

Сезонные овощи и фрукты имеют ряд неоспоримых преимуществ перед теми, которые доступны круглый год:

Максимум питательных веществ: Они собраны на пике зрелости, когда содержание витаминов, минералов и антиоксидантов является самым высоким.

Они собраны на пике зрелости, когда содержание витаминов, минералов и антиоксидантов является самым высоким. Свежесть и вкус: Сезонные продукты вкуснее, ароматнее и привлекательнее.

Сезонные продукты вкуснее, ароматнее и привлекательнее. Отсутствие химии: Обычно выращиваются с меньшим количеством пестицидов и без необходимости транспортировки на большие расстояния, что уменьшает потребность в консервантах.

Обычно выращиваются с меньшим количеством пестицидов и без необходимости транспортировки на большие расстояния, что уменьшает потребность в консервантах. Экономичность: Часто стоят дешевле.

Именно в начале лета природа дарит нам настоящий "суперфуд", который стоит интегрировать в ежедневный рацион.

ТОП-5 овощей и фруктов начала лета для вашего здоровья:

Клубника

Эта ароматная ягода - настоящее сокровище. Она является чрезвычайно богатым источником витамина С (больше, чем в цитрусовых!), который является мощным антиоксидантом, укрепляет иммунитет и способствует выработке коллагена для здоровой кожи. Клубника также содержит антоцианы (которые придают ей красный цвет) - сильные антиоксиданты, которые борются с воспалением и защищают клетки от повреждений. В ней много клетчатки, улучшающей пищеварение, и фолиевой кислоты.

Как употреблять: Свежая, в смузи, с йогуртом, в салатах, как легкий десерт.

Молодая капуста (белокочанная, пекинская, брокколи)

Капуста - это не просто овощ, а "аптека на огороде". Молодая капуста легче усваивается, чем зрелая. Она богата витаминами К, С, В6, а также содержит сульфорафан - мощный антиканцероген, борющийся со свободными радикалами. Клетчатка, содержащаяся в капусте, играет ключевую роль в здоровье кишечника, улучшая пищеварение и поддерживая микрофлору. Молодая брокколи также является отличным источником антиоксидантов.

Свежие салаты, легкие супы, тушеная, приготовленная на пару.

Редис

Эти хрустящие красные корнеплоды - не только вкусное дополнение к салату, но и источник пользы. Редис содержит много витамина С, который поддерживает иммунитет, а также калий, который важен для сердечно-сосудистой системы. Она обладает легким мочегонным эффектом, помогая выводить лишнюю жидкость из организма. Горький привкус придают горчичные масла, способствующие улучшению пищеварения и обладающие антибактериальными свойствами.

Как употреблять: В салатах, как отдельный перекус, с зеленью.

Черешня

Сочная черешня - не только любимое летнее лакомство, но и настоящий суперфуд. Она богата антоцианами и мелатонином. Антоцианы придают ей темный цвет и действуют как мощные антиоксиданты, уменьшают воспаление в организме и могут облегчать боль при артрите. Мелатонин, известный как "гормон сна", помогает улучшить качество сна. Черешня также содержит клетчатку и витамин С.

Как употреблять: Свежая, как перекус, в десертах, смузи.

Шпинат

Шпинат - это зеленый листовой овощ, который часто называют "королем зелени" из-за его невероятных свойств. Он является источником витаминов К, А, С, фолиевой кислоты, железа, магния и калия. Витамин К необходим для здоровья костей и свертываемости крови, витамин А - для зрения и иммунитета, железо - для предотвращения анемии. Антиоксиданты, такие как лютеин и зеаксантин, защищают глаза от возрастных изменений.

Как употреблять: Добавлять в салаты, смузи, яичницу, супы, тушеные блюда. Его нейтральный вкус делает его идеальным дополнением почти к любому блюду.