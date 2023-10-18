Потап заявил, что возвращается домой и ответил на вопрос, где он был
Певец, муж Насти Каменских Алексей Потапенко, обвиняемый в том, что он постоянно находится за границей, решил вернуться домой - к родным ему людям.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Потапа в его Instagram-аккаунте.
Что написал Потап
Судя по всему, певец сейчас дает благотворительные концерты. Где именно - в Украине или за рубежом - не известно. Однако 18 октября он написал, что возвращается домой. Опять же: "домой" в смысле на родину, или "домой" - в Киев.
"И я плыву между концертами… Но обязательно домой. Несколько дней в путешествии и послезавтра родные лица", – написал Потап.
Свое сообщение певец сопроводил "осенним" фото.
Потап сказал, что возвращается домой (фото: instagram.com/realpotap)
"Где ты был до этого?"
В комментариях под публикацией у Алексея поинтересовались, где он был до этого. И Потап ответил. Правда, ответил с присущей ему "философией".
"Главное, что я делал и для кого. А так как я делаю свои добрые дела "в тихую", то и не нужно оно вам", - написал Потап на вопрос Влада из Одессы.
Скриншот
Добавим, что после начала полномасштабной войны в Украине Потап неоднократно критиковался за свое отсутствие в стране.
На что в одном из интервью певец сказал, что у него в разных уголках мира много влиятельных связей, поэтому он вынужден кататься по разным странам, чтобы получать деньги на помощь ВСУ и пострадавшим от войны украинцам.
При этом, по словам Потапа, он "находится там, где в эту минуту может быть наиболее полезным - это может быть и в Украине, и в Европе, и в Америке".
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)
Недавно Потапенко снова попал в скандал из-за своих странных видео в ТикТоке. После этого некоторые его коллеги, в частности Настя Приходько, раскрыли место, где артист будто бы проводит больше времени. И оно, это место, совсем не в Украине.
Кстати, на днях известная журналистка сказала, что будет с Олегом Винником, когда он вернется в Украину.