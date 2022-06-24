Тривають важкі бої: волонтер просить українців терміново допомогти ЗСУ
Українським військовим під Бахмутом терміново необхідний квадрокоптер. В області йдуть важкі бої і наші захисники потребують цього пристрою.
Терміновий збір грошей організовує відомий волонтер Наталія Юсупова.
"Хлопці вночі написали, що у них орки збили квадрокоптер. Треба сьогодні купити і відразу відправити. Аутел 52 тис, Мавік 3 під 100 тисяч. На який зберемо, тут і куплю. Дрони, це очі і знищення техніки ворога", - повідомила волонтер.
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Реквізити для допомоги
pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія
4149499374344032 приват , Юсупова
4441 1144 1757 8794 Монобанк
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