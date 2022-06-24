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Тривають важкі бої: волонтер просить українців терміново допомогти ЗСУ

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П'ятниця 24 червня 2022 12:02
Тривають важкі бої: волонтер просить українців терміново допомогти ЗСУ Терміново потрібна допомога з купівлею квадрокоптерів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українським військовим під Бахмутом терміново необхідний квадрокоптер. В області йдуть важкі бої і наші захисники потребують цього пристрою.

Терміновий збір грошей організовує відомий волонтер Наталія Юсупова.

"Хлопці вночі написали, що у них орки збили квадрокоптер. Треба сьогодні купити і відразу відправити. Аутел 52 тис, Мавік 3 під 100 тисяч. На який зберемо, тут і куплю. Дрони, це очі і знищення техніки ворога", - повідомила волонтер.

Також ви можете допомогти репостом цієї інформації, якщо немає матеріальної можливості.

Реквізити для допомоги

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія

4149499374344032 приват , Юсупова

4441 1144 1757 8794 Монобанк

До речі, раніше ми розповідали, що українці за добу допомогли зібрати суму на два Байрактара. Як допомогти зібрати на третій Байрактар.

А також ми писали, що дівчинка з Бучі втратила руку і просить допомогти зібрати кошти на протез.

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