Продолжаются тяжелые бои: волонтер просит украинцев срочно помочь ВСУ
Украинским военным под Бахмутом срочно необходим квадрокоптер. В области идут тяжелые бои и наши защитники нуждаются в этом устройстве.
Срочный сбор денег организовывает известный волонтер Наталия Юсупова.
"Ребята ночью написали, что у них орки сбили квадрокоптер. Надо сегодня купить и сразу отправить. Аутел 52 тыс, Мавик 3 под 100 тысяч. На какой соберем, тут и куплю. Дроны, это глаза и уничтожение техники врага", - сообщила волонтер.
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Реквизиты для помощи
pp@nataliiayusupova.name.
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія
4149499374344032 приват , Юсупова
4441 1144 1757 8794 Монобанк
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