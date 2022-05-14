ЗСУ відбили 10 атак окупантів на Донбасі та знищили низку ворожої техніки
Українські військові на Донбасі відбили 10 атак російських військ. Також були знищені танки, артилерійські системи та броньована техніка ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.
"На фронті Луганщини і Донеччини за добу відбито 10 атак ворога. Наші військовослужбовці знищили п’ять танків, п’ять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки, сім ворожих автомобілів", - написав він.
Разом з тим, за його словами, підрозділи ППО збили три безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10".
Нагадаємо, як раніше стало відомо, російські війська майже взяли під контроль місто Рубіжне. Водночас в Білогорівці несуть все більше втрат, через що цілий батальйон росіян вже відмовився йти в наступ.
Додамо, перед цим спроба російських окупантів відрізати Луганську область і закріпитися на березі річки Сіверський Донець була 9 травня - тоді українські військові теж розбили побудований міст і стримали оборону.
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