Чи продовжать навчальний рік через карантин: експерт дав відповідь

Скільки повинен тривати навчальний рік

Сергій Горбачов зазначив, що навчальний рік в школах за законом триває до 30 червня. А навчання має тривати не менше 175 навчальних днів протягом року.

Освітній омбудсмен каже, що це все дуже індивідуально. Залежить від того, де саме це буде зроблено.

"За законом навчальний рік триває до 30 червня. Але якщо школа або управління/департамент освіти вирішить продовжити навчальний рік, вони мають на це право",

- сказав Горбачов.

Чому на дистанційній освіті погіршується успішність школярів

Омбудсмен додав, що дистанційна освіта - не так погано, як нам здається. Він пояснив, що освіта успішно працює за певною схемою і алгоритмах. Але коли щось різко змінюється, потрібно час, щоб перебудуватися.

"Діти звикли бачити вчителя, спілкуватися з учителем. Раптово їх цієї можливості позбавили. І це вплинуло на освіту в усьому світі, в тому числі і в Україні", - розповідає Горбачов.

Експерт каже, що зниження знань є, але до такої форми освіти потрібно підлаштуватися.