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Як продовжити життя самому новорічному салату - Олів'є

Автор: Роман Мирончук

Новий рік ось уже скоро настане і якщо ви вирішили багато приготувати або купити салату Олів'є, то експерт розповіла чи можна його зберігати до Різдва.

Щоб ваш салат був більш безпечним, мікробіолог і бактеріолог Оксана Вольська радить овочі запікати у фользі, нарізати і зберігати окремо від продуктів, які містять білок.

Експерт нагадала, що салат потрібно заправляти безпосередньо перед вживанням. Після того, як ви заправите салат Олів'є його можна буде зберігати не більше 4 годин.

При цьому без заправки він протримається до 40 годин. Правда є одна умова, що в салаті не буде огірків і цибулі. Їх в такому випадку треба додати перед заправкою.

Якщо у вас залишилися залишки заправленого салату, то їх краще викинути.

Що за іншими салатами

  • Олів'є - заправлений 4 години (незаправлений 40 годин),
  • Шуба- 24 години (включаючи час просочення),
  • Крабовий салат - 24 години заправлений і 48 годин незаправлений,
  • Фаршировані яйця - 2-3 доби (за умови, що вони були зварені круто не менше 15 хвилин)
  • Холодець можна зберігати 3-4 дні.

Нагадаємо, експерти розповіли, які продукти викликає проблеми зі шлунком.

Ми також писали про те, як приготувати незвичайний салат "Мімоза" без рибних консервів.

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