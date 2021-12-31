Як продовжити життя самому новорічному салату - Олів'є

Новий рік ось уже скоро настане і якщо ви вирішили багато приготувати або купити салату Олів'є, то експерт розповіла чи можна його зберігати до Різдва.
Щоб ваш салат був більш безпечним, мікробіолог і бактеріолог Оксана Вольська радить овочі запікати у фользі, нарізати і зберігати окремо від продуктів, які містять білок.
Експерт нагадала, що салат потрібно заправляти безпосередньо перед вживанням. Після того, як ви заправите салат Олів'є його можна буде зберігати не більше 4 годин.
При цьому без заправки він протримається до 40 годин. Правда є одна умова, що в салаті не буде огірків і цибулі. Їх в такому випадку треба додати перед заправкою.
Якщо у вас залишилися залишки заправленого салату, то їх краще викинути.
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