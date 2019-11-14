Продаж землі в Україні: названа вартість гектара

Верховна Рада 13 грудня 240 голосами підтримала законопроект про запуску ринку землі. Скандальний закон № 2178-10 викликав бурхливі дискусії в залі засідань, але незважаючи на це пройшов перше читання. За скільки можна буде купити гектар української землі - в матеріалі Styler.

Якщо законодавчий акт буде повністю схвалений і підписаний президентом Зеленським, землю зможуть купувати лише громадяни України, українські компанії, територіальні громади або держава.

При цьому покупці повинні мати сільськогосподарську освіту, досвід роботи в сфері, а в статуті компаній має бути прописано, що вони вправі займатися сільським господарством.

Ринок землі в Україні (фото: pixabay.com)

Про те, за скільки можна буде купити гектар землі в Україні, розповів заступник міністра економіки Тарас Висоцький в інтерв'ю Радіо НВ.

"Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка діє - це буде в середньому $ 2200 еквівалент за гектар. Якщо виходити з обмеженої моделі, з обмеженнями, це буде максимум $ 1500. Ось ціна обмежень (те, що називається "тільки українці купують")", - розповів Висоцький.

Варто відзначити, що в першому читанні закону прийнята норма, за якою іноземці можуть успадковувати землю, але протягом року зобов'язані продати. Цей спірний пункт може бути істотно змінений до другого читання. А купувати українську землю іноземці зможуть тільки з 1 січня 2024 року, якщо це буде схвалено на референдумі.

Мораторій на продаж землі в Україні відповідно до законопроекту буде знято з 1 жовтня 2020 року.