Продавали как оригинальную продукцию. В Украине подделывали масло известных марок

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Что известно о фальсификате масла

Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве разоблачили подпольное производство оливкового масла и соусов известных итальянских марок. Жители города Киева и Львовщины организовали работу завода, на котором производили поддельные товары.

Используя фирменное название и товарные знаки, фальсификат продавали через сеть магазинов под видом оригинальной продукции.

Одна из пострадавших компаний уже заявила о причиненном ей материальном ущербе в особо крупном размере.

На складах и местах продаж поддельных товаров изъято более 90 тонн оливкового масла и других продуктов.

Во время обыска на территории Львовской области обнаружена и изъята линия по розливу оливкового масла, оборудования, тара, сырья и готовой продукции.

Общая ориентировочная стоимость изъятого составляет около 7,5 миллиона гривен.

В настоящее время незаконная деятельность завода по производству поддельного оливкового масла и точек продаж прекращена.

В Украине подрабатывали масло (фото: esbu.gov.ua)

Как проверить качественное оливковое масло

Есть один простой трюк, который позволит быстро определить качество оливкового масла. Возьмите бутылку и поставьте в холодильник на 15-30 минут. После этого внимательно рассмотрите структуру продукта.

Натуральное оливковое масло, изготовленное из натуральных оливок, становится гуще после хранения в холодильнике. На дне может появиться осадок или хлопья. Это четкие признаки натурального состава, свидетельствующие о качественном продукте.

Если масло стало гуще немного, осадок или хлопья появились минимально или отсутствуют совсем – это еще не говорит, что у вас в руках некачественный продукт. Это скорее указывает на особенности производства или, что производитель добавил незначительное количество других масел.

Если масло свою густоту совсем не изменило, нет никаких следов осадка или хлопьев – это знак разбавленного продукта. Чаще производители добавляют в оливковое масло низкого качества обычное подсолнечное масло.